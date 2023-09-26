«Гранада» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.09.2023)

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вчера, 10:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Поверить в победу «Гранады» можно по коэффициенту 3.1, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.90.

Форма команд

«Гранада» после возвращения в Ла Лигу все еще не может адаптироваться к новому уровню сопротивления и на данный момент находится в зоне вылета. Коллектив набрал три очка и обязан улучшать игру, чтобы претендовать на места в середине турнирной таблицы. В игре с нестабильным «Бетисом» при удачном стечении обстоятельств «Гранада» может рассчитывать даже на полноценные три очка. В прошлом туре команда на выезде уступила «Лас-Пальмасу» (0:1), а ранее проиграла и «Жироне» (2:4).

У «Бетиса» не лучшая полоса в сезоне и за пять последних поединков «зелено-белые» смогли выиграть лишь однажды. Коллектив идет на десятом месте с восемью очками и нуждается в стабильности, которая пропала еще в прошлом сезоне. В матче с новичком Ла Лиги гости постараются добиться максимального результата, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. Два последних поединка «Бетиса» завершились ничьей с «Кадисом» (1:1) и поражением от «Рейнджерс» в Лиге Европы (0:1).

Информация для ставок

«Гранада» проиграла семь из восьми последних матчей во всех турнирах

«Бетис» лишь два раза одержал победу в десяти последних встречах

«Гранада» проиграла «Бетису» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

«Гранада» очень плохо играет исторически с «Бетисом» и в этот раз наверняка также встретится с трудностями. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.