Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Гранада» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.09.2023)

вчера, 10:11
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Поверить в победу «Гранады» можно по коэффициенту 3.1, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.063.552.38
Лига Ставок 2.95 3.45 2.47
Pari 3.05 3.50 2.35

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.92, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.90.

Форма команд

«Гранада» после возвращения в Ла Лигу все еще не может адаптироваться к новому уровню сопротивления и на данный момент находится в зоне вылета. Коллектив набрал три очка и обязан улучшать игру, чтобы претендовать на места в середине турнирной таблицы. В игре с нестабильным «Бетисом» при удачном стечении обстоятельств «Гранада» может рассчитывать даже на полноценные три очка. В прошлом туре команда на выезде уступила «Лас-Пальмасу» (0:1), а ранее проиграла и «Жироне» (2:4).

У «Бетиса» не лучшая полоса в сезоне и за пять последних поединков «зелено-белые» смогли выиграть лишь однажды. Коллектив идет на десятом месте с восемью очками и нуждается в стабильности, которая пропала еще в прошлом сезоне. В матче с новичком Ла Лиги гости постараются добиться максимального результата, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. Два последних поединка «Бетиса» завершились ничьей с «Кадисом» (1:1) и поражением от «Рейнджерс» в Лиге Европы (0:1).

Информация для ставок

  • «Гранада» проиграла семь из восьми последних матчей во всех турнирах
  • «Бетис» лишь два раза одержал победу в десяти последних встречах
  • «Гранада» проиграла «Бетису» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

«Гранада» очень плохо играет исторически с «Бетисом» и в этот раз наверняка также встретится с трудностями. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.45 1.95 1.93 1.53 2.64
Лига Ставок 2.77 1.45 1.90 1.94 1.50 2.61
Pari 1.90 1.90
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:55
Х2+ТБ2,5
shlomo
shlomo
вчера в 14:21
В общем, совсем не удивлюсь, если в предстоящем андалусийском дерби с участием Гранады и Бетиса даже одна из команд сподобится на нужный нам результативный хет-трик. Учитывая четко выраженные не слабые наступательные возможности "мавров" и "огурцов", а также их не ограниченные оборонительные проблемы, особенно это касается хозяев стадиона...В завершении добавлю, что последнее свидание Гранады и Реал Бетиса на поле первых завершилось со счетом 1:2, то есть, в теплых объятиях тотала больше 2.5.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 