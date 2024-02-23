«Гранада» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.02.2024)

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вчера, 12:03

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8. Поверить в победу «Гранады» можно по коэффициенту 2.85, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.57.

Форма команд

«Гранада» не выигрывает уже несколько матчей и идет в зоне вылета Ла Лиги. В активе клуба только 14 баллов и текущее 19 место. В домашней игре с «Валенсией» хозяевам очень нужно набирать очки, ведь совсем скоро у клуба начнутся проблемы, если вовремя не исправить эту печальную ситуацию. Два последних матча «Гранады» завершились ничьими с «Альмерией» (1:1) и «Барселоной» (3:3).

«Валенсия» в последних матчах выглядит не очень уверенно и это сразу сказывается на положении в турнирной таблице. Команда опустилась на восьмое место с 36 баллами и от зоны еврокубков ее отделяют четыре пункта. Гостям очень важно исключить недооценку соперника, чтобы обеспечить себе победу, которая поможет обострить конкуренцию за более высокие места. Два последних матча «Валенсии» завершились ничьей с «Севильей» (0:0) и поражением от «Лас-Пальмаса» (0:2).

Информация для ставок

«Гранада» выиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Валенсия» проиграла пять из десяти последних встреч на выезде

«Валенсия» выиграла три из пяти последних матчей с «Гранадой»

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Гранада» очень плохо играет исторически с «Валенсией» и в этот раз наверняка также встретится с трудностями. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.