Греция – Казахстан. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (21.03.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Греция. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа сборной Казахстана оценивается за 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.
|
- : -
21 марта 2024, 22:45
четверг
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.73. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.6.
Форма команд
Сборная Греции попала в очень сложную группу и смогла занять только третье место, которое дает ей право сыграть в плей-офф квалификации. Команда набрала 13 очков и отстала от лидера Франции на девять пунктов. Коллектив будет играть на своем поле с Казахстаном, но не имеет права его недооценивать, ведь соперник хорошо пошумел в своей группе. В прошлой игре Греция сыграла вничью с Францией (2:2), а ранее обыграла в товарищеской игре Новую Зеландию (2:0).
Казахстан закончил лишь на четвертом месте групповой турнир, но еще в последнем туре мог добиться второй позиции, но проиграл Словении (1:2). Теперь коллектив ждет непростой соперник, который готов к любому оппоненту и стремится попасть на турнир, учитывая легкую сетку до конца квалификации. В прошлом товарищеском матче Казахстан обыграл в товарищеской игре Туркменистан (2:0).
Информация для ставок
- Сборная Греции проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Казахстан выиграл три из пяти последних выездных поединка
- Два из трех матчей за последнее время между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Для каждой из команд предстоящий матч очень важен, ведь победа в нем дает большой шанс выйти на Евро 2024. Предполагаем, что Греция одержит уверенную победу с форой (-1.5), поставить на которую можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.