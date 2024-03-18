Греция – Казахстан. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (21.03.2024)

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вчера, 17:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Греция. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа сборной Казахстана оценивается за 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.73. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.6.

Форма команд

Сборная Греции попала в очень сложную группу и смогла занять только третье место, которое дает ей право сыграть в плей-офф квалификации. Команда набрала 13 очков и отстала от лидера Франции на девять пунктов. Коллектив будет играть на своем поле с Казахстаном, но не имеет права его недооценивать, ведь соперник хорошо пошумел в своей группе. В прошлой игре Греция сыграла вничью с Францией (2:2), а ранее обыграла в товарищеской игре Новую Зеландию (2:0).

Казахстан закончил лишь на четвертом месте групповой турнир, но еще в последнем туре мог добиться второй позиции, но проиграл Словении (1:2). Теперь коллектив ждет непростой соперник, который готов к любому оппоненту и стремится попасть на турнир, учитывая легкую сетку до конца квалификации. В прошлом товарищеском матче Казахстан обыграл в товарищеской игре Туркменистан (2:0).

Информация для ставок

Сборная Греции проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Казахстан выиграл три из пяти последних выездных поединка

Два из трех матчей за последнее время между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Для каждой из команд предстоящий матч очень важен, ведь победа в нем дает большой шанс выйти на Евро 2024. Предполагаем, что Греция одержит уверенную победу с форой (-1.5), поставить на которую можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.