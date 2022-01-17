«Волос» — «Аполлон» (Смирнис). Прогноз на матч греческой Суперлиги (19.01.2022)

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вчера, 18:22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам поля и предлагают поставить на победу «Волоса» по коэффициенту 1.75. Если верите в победу «Аполлона», то залетит коэффициент 4.58.На ничейный результат можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.68.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 за 2.05. У них нет веры, что матч станет результативным, поэтому ТМ 2.5 дается по 1.73. Ставка на «обе забьют» можно по интересному коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Волос» несколько дней назад потерпел минимальное выездное поражение от «Астераса» со счетом (0:1), но туром ранее коллектив совершил настоящую сенсацию, уверенно переиграв «Панатинаикос» (3:1). Нестабильность результатов не позволяет команде быть вверху турнирной таблицы, на данный момент она занимает 10 место.

«Аполлон» не знает вкуса побед с середины октября, команда провела с того времени много матчей и лишь четыре из них завершила вничью. В прошедших двух турах команда расписала нулевую ничью с «Арисом», а также была разгромлена ОФИ (0:3).

Информация для ставок

«Волос» выиграл дома один из шести последних домашних поединков

Безвыигрышная серия «Аполлона» насчитывает девять игр (четыре ничьих и пять поражений)

Шесть из восьми последних поединков «Волоса» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Минувшая очная встреча завершилась поражением «Аполлона» со счетом (1:3)

Прогноз

Нас ждет игра команд из нижней части турнирной таблицы, которые давно не побеждали и желают порадовать своих болельщиков положительным результатом. Сказать кто победит здесь сложно, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.68.