«Гренобль» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (10.02.2021)

В 1/32 финала Кубка Франции сыграют «Гренобль» и «Монако». Изучив ставки, которые предложили букмекеры, мы дали свой прогноз на этот матч.
|
- : -
сегодня, 16:45
Ставки букмекеров
Поставить на победу «Монако» в этом матче букмекеры предлагают с коэффициентом 1.42. Шансы «Гренобля» взять победу в основное время поединка оцениваются в 6.65, ничья идет с котировкой 4.60.
Букмекерская компания Фонбет также полагает, что матч получится результативным. Исход с тоталом больше (2,5) голов идет за 1.69, меньше – 2.22.
Форма команд
«Гренобль» успешно преодолел стадию 1/62 финала Кубка Франции. 20 января команда оформила победу на «Клермоном» в гостях (2:1), обыграв соперника в серии пенальти. В Лиге 2 «Гренобль» занимает третье место в рейтинге, имея неплохие шансы на повышение в классе. В двух последних турах команда отметилась победами, которые были оформлены в матчах с «Генгамом» (2:1) и «Валансьеном» (1:0).
Победная серия «Монако» в Лиге 1 достигла семи матчей. Последней жертвой монегасков стал «Ним», который был повержен в гостях со счетом 4:3. В этом матче Александр Головин записал на свой счет три гола и одну результативную передачу. Благодаря этим успехам команда Нико Ковача поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице, сократив отставание от тройки лидеров до трех зачетных пунктов.
Информация для ставок
- «Гренобль» забивал минимум два гола в шести прошлых домашних матчах
- В четырех последних выездных матчах «Монако» прошла ставка на ТБ (2,5)
- «Монако» забивал минимум два гола в восьми последних поединках
Прогноз
В домашних матчах «Гренобль» результативно играет в атаке. У «Монако» есть определенные проблемы с защитой, но их компенсирует продуктивная игра нападения. Предлагаем сделать ставку на ТБ (2,5) с коэффициентом 1.69 в букмекерской конторе Фонбет.