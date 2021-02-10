«Гренобль» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (10.02.2021)

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сегодня, 07:27

В 1/32 финала Кубка Франции сыграют «Гренобль» и «Монако». Изучив ставки, которые предложили букмекеры, мы дали свой прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Монако» в этом матче букмекеры предлагают с коэффициентом 1.42. Шансы «Гренобля» взять победу в основное время поединка оцениваются в 6.65, ничья идет с котировкой 4.60.

Букмекерская компания Фонбет также полагает, что матч получится результативным. Исход с тоталом больше (2,5) голов идет за 1.69, меньше – 2.22.

Форма команд

«Гренобль» успешно преодолел стадию 1/62 финала Кубка Франции. 20 января команда оформила победу на «Клермоном» в гостях (2:1), обыграв соперника в серии пенальти. В Лиге 2 «Гренобль» занимает третье место в рейтинге, имея неплохие шансы на повышение в классе. В двух последних турах команда отметилась победами, которые были оформлены в матчах с «Генгамом» (2:1) и «Валансьеном» (1:0).

Победная серия «Монако» в Лиге 1 достигла семи матчей. Последней жертвой монегасков стал «Ним», который был повержен в гостях со счетом 4:3. В этом матче Александр Головин записал на свой счет три гола и одну результативную передачу. Благодаря этим успехам команда Нико Ковача поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице, сократив отставание от тройки лидеров до трех зачетных пунктов.

Информация для ставок

«Гренобль» забивал минимум два гола в шести прошлых домашних матчах

В четырех последних выездных матчах «Монако» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Монако» забивал минимум два гола в восьми последних поединках

Прогноз