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«Гройтер Фюрт» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2022)

сегодня, 13:19
Гройтер Фюрт

Ставки букмекеров

«Кельн» считается небольшим фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92. Поставить на успех «Гройтер Фюрт» можно по 3.6. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.883.702.02
Фонбет 3.65 3.65 1.98
Мелбет 3.52 3.86 2.11
BetBoom 3.73 3.63 2.05

Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.64 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.26 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и набрал 13 очков за предыдущие туры. Однако команда прилагает усилия, чтобы набирать очки и выиграла две игры из пяти последних. Коллектив нуждается в серьезных изменениях, если руководство хочет сохранить место в Бундеслиге. Последние два матча «Гройтер Фюрта» завершились поражениями от «Баварии» (1:4) и победой над «Гертой» (2:1).

«Кельн» не отличатся стабильными результатами, и набрал только семь очков в пяти последних матчах Бундеслиги. Команда имеет 35 очков и отстает на два пункта от ближайшего соперника и зоны евкрокубков. В предстоящей игре с последней командой турнирной таблицы у клуба появится хороший шанс побороться за победу и подняться на одну-две позиции вверх. В прошлом туре «Кельн» обыграл «Айнтрахт» Ф (1:0), а ранее проиграл «РБ Лейпциг» (1:3).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Гройтер Фюрт» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Кельн» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Гройтер Фюрт» проиграл три последних поединка «Кельну»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Кельн» имеет хорошую статистику личных встреч с «Гройтер Фюрт» и постарается набрать максимум очков в этой встрече. Предполагаем, что гости окажутся сильнее, а поставить на них можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.46 1.34 2.23 1.72 1.78 2.12
Фонбет 2.15 1.70
Мелбет 2.24 1.76
Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 14:43
Фюрт ожил несколько после зимней паузы и одержал пару побед, хотя положение команды Ляйтля сильно от этого не поменялось - бело-зеленые до сих пор идут на последнем месте. ГФ в крайнем туре Бундеслиги в Мюнхене даже первый тайм у Баварии выиграл, но под давлением во втором тайме был сломлен и ступил 1-4. Тем не менее, все не так безнадежно, как было в первом круге, ведь команда зимой усилилась. Правда, до спасения ей 9 очков в зону переходных матчей, так что с Кельном в тылах отсиживаться хозяева не будут."Козлы" же принимают атакующие правила игры, по которым сезон у подопечных Баумгарта складывается очень мощно. Сейчас гости идут 7ыми, а атака с Модестом у гостей выглядит здорово, так что нас ждет очень увлекательный поединок. Если реализация моментов обоих команд не подведет, то проход ставки ОЗ можно будет увидеть в первом тайме еще.
3wewdzs5ybwj
3wewdzs5ybwj
сегодня в 13:24
Футбольный клуб «Кельн» выиграет матч.
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