«Гройтер Фюрт» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2022)

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сегодня, 13:19

Ставки букмекеров

«Кельн» считается небольшим фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92. Поставить на успех «Гройтер Фюрт» можно по 3.6. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.

Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.64 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.26 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и набрал 13 очков за предыдущие туры. Однако команда прилагает усилия, чтобы набирать очки и выиграла две игры из пяти последних. Коллектив нуждается в серьезных изменениях, если руководство хочет сохранить место в Бундеслиге. Последние два матча «Гройтер Фюрта» завершились поражениями от «Баварии» (1:4) и победой над «Гертой» (2:1).

«Кельн» не отличатся стабильными результатами, и набрал только семь очков в пяти последних матчах Бундеслиги. Команда имеет 35 очков и отстает на два пункта от ближайшего соперника и зоны евкрокубков. В предстоящей игре с последней командой турнирной таблицы у клуба появится хороший шанс побороться за победу и подняться на одну-две позиции вверх. В прошлом туре «Кельн» обыграл «Айнтрахт» Ф (1:0), а ранее проиграл «РБ Лейпциг» (1:3).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Гройтер Фюрт» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Кельн» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Гройтер Фюрт» проиграл три последних поединка «Кельну»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Кельн» имеет хорошую статистику личных встреч с «Гройтер Фюрт» и постарается набрать максимум очков в этой встрече. Предполагаем, что гости окажутся сильнее, а поставить на них можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.