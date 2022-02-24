«Гройтер Фюрт» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2022)

Ставки букмекеров
«Кельн» считается небольшим фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92. Поставить на успех «Гройтер Фюрт» можно по 3.6. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.
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26 февраля 2022, 17:30
суббота
Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.64 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.26 на ТМ 2.5.
Форма команд
«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и набрал 13 очков за предыдущие туры. Однако команда прилагает усилия, чтобы набирать очки и выиграла две игры из пяти последних. Коллектив нуждается в серьезных изменениях, если руководство хочет сохранить место в Бундеслиге. Последние два матча «Гройтер Фюрта» завершились поражениями от «Баварии» (1:4) и победой над «Гертой» (2:1).
«Кельн» не отличатся стабильными результатами, и набрал только семь очков в пяти последних матчах Бундеслиги. Команда имеет 35 очков и отстает на два пункта от ближайшего соперника и зоны евкрокубков. В предстоящей игре с последней командой турнирной таблицы у клуба появится хороший шанс побороться за победу и подняться на одну-две позиции вверх. В прошлом туре «Кельн» обыграл «Айнтрахт» Ф (1:0), а ранее проиграл «РБ Лейпциг» (1:3).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Гройтер Фюрт» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Кельн» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Гройтер Фюрт» проиграл три последних поединка «Кельну»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Кельн» имеет хорошую статистику личных встреч с «Гройтер Фюрт» и постарается набрать максимум очков в этой встрече. Предполагаем, что гости окажутся сильнее, а поставить на них можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.