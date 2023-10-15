Грузия – Кипр. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (15.10.2023)

1697353443

вчера, 10:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Грузия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.27. Победа сборной Кипра оценивается по 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

У сборной Грузии остаются лишь теоретические шансы на продолжение борьбы за выход на Евро 2024. Команда набрала всего четыре пункта и занимает предпоследнее место, однако в случае домашней победы над аутсайдером еще будет иметь небольшие шансы на успех. В прошлом туре Грузия проиграла на выезде Норвегии (1:2), а в товарищеском матче без всяких шансов разгромила Таиланд (8:0).

Кипр вовсе не набирал очков в этом отборе и спокойно завершает квалификацию, при этом надеясь сменить «0» в графе «набранные очки». Тем не менее, мало кто верит, что гостям удастся это сделать даже в матче с Грузией, не говоря о более сильных соперниках по группе. Два последних матча Кипра в рамках отбора завершились крупными поражениями от Норвегии (0:6) и Испании (0:6).

Информация для ставок

Грузия выиграла пять из десяти последних поединков во всех турнирах

Кипр проиграл пять последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Четыре из пяти последних встреч между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Грузия является фаворитом этой встречи и попытается вернуться в борьбу за выход на Евро 2024. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.