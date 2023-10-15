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Грузия – Кипр. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (15.10.2023)

вчера, 10:04
Кипр

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Грузия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.27. Победа сборной Кипра оценивается по 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Отбор ЧЕ-2024
Грузия
Кипр
ПроигрышПроигрышПроигрышВыигрышНичья
4 : 0
завершен
вчера, 16:00
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.305.4311.66
Лига Ставок 1.34 5.20 9.00

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

У сборной Грузии остаются лишь теоретические шансы на продолжение борьбы за выход на Евро 2024. Команда набрала всего четыре пункта и занимает предпоследнее место, однако в случае домашней победы над аутсайдером еще будет иметь небольшие шансы на успех. В прошлом туре Грузия проиграла на выезде Норвегии (1:2), а в товарищеском матче без всяких шансов разгромила Таиланд (8:0).

Кипр вовсе не набирал очков в этом отборе и спокойно завершает квалификацию, при этом надеясь сменить «0» в графе «набранные очки». Тем не менее, мало кто верит, что гостям удастся это сделать даже в матче с Грузией, не говоря о более сильных соперниках по группе. Два последних матча Кипра в рамках отбора завершились крупными поражениями от Норвегии (0:6) и Испании (0:6).

Информация для ставок

  • Грузия выиграла пять из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Кипр проиграл пять последних матчей во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Четыре из пяти последних встреч между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Грузия является фаворитом этой встречи и попытается вернуться в борьбу за выход на Евро 2024. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.40 2.17 1.74 1.69 2.24
Лига Ставок 2.07 1.78 1.63 2.30
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:52
В этом поединке хозяева - очевидные фавориты, в их победе нет никаких сомнений. И я склоняюсь к тому, что победа грузинов будет уверенной и по игре, и по счёту. Минимум с разницей в два мяча они брать верх должны. Дома островитяне хоть какое-то сопротивление сопернику ещё оказали, уступив (1-2). Но на выезде даже такой результат повторить будет очень непросто. Не исключаю и крупную победу хозяев. По сути здесь можно даже фору (-1,5) за коэффициент выше двойки попытаться поймать. Но я всё же чуть перестрахуюсь. Мой выбор - фора (-1) на хозяев.
Гость
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