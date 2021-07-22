«Хайденхайм» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2021)

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вчера, 07:41

«Хайденхайм» примет у себя «Падерборн» в рамках 1-го тура второй Бундеслиги. Представляем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Хайденхайм» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.23. Ничейный исход котируется в 3.65. Победа «Падерборна» представлена коэффициентом 3.05.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.55. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 2.46. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.47.

Форма команд

«Хайденхайм» входит в новый сезон в неплохой форме, победив в 4 из 5 товарищеских матчей. В последней контрольной встрече команда минимально обыграла «Хоффенхайм» (1:0), а до этого уступила ЛАСКу (0:1). В минувшем розыгрыше второй Бундеслиги «Хайденхайм» финишировал на 8-й строчке.

«Падерборн», полузащитник которого недавно перешел в «Штутгарт», завершил прошлый сезон на 9-м месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда провела много товарищеских матчей, чтобы хорошо подготовиться к сезону. В последних двух играх «Падерборн» одолел «Айнтрахт» Б (2:1) и «Боруссию» М (3:1).

Информация для ставок

Десять последних матчей «Падерборна» закончились исходом «обе забьют»

«Хайденхайм» выиграл четыре товарищеских матча из пяти последних

Четыре из шести последних личных встреч команд завершились вничью

В пяти из шести последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Хайденхайм» играет на своем поле и имеет преимущество над своим соперником. Предполагаем, что матч будет примерно равным, однако хозяева смогут забить на один мяч больше. Сделать ставку на победу «Хайденхайма» можно по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Мелбет.