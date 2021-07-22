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«Хайденхайм» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2021)

вчера, 07:41

«Хайденхайм» примет у себя «Падерборн» в рамках 1-го тура второй Бундеслиги. Представляем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.693.18
Лига Ставок 2.21 3.60 3.00
Мелбет 2.30 3.54 3.04
BetBoom 2.22 3.50 3.05

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Хайденхайм» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.23. Ничейный исход котируется в 3.65. Победа «Падерборна» представлена коэффициентом 3.05.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.55. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 2.46. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.47.

Форма команд

«Хайденхайм» входит в новый сезон в неплохой форме, победив в 4 из 5 товарищеских матчей. В последней контрольной встрече команда минимально обыграла «Хоффенхайм» (1:0), а до этого уступила ЛАСКу (0:1). В минувшем розыгрыше второй Бундеслиги «Хайденхайм» финишировал на 8-й строчке.

«Падерборн», полузащитник которого недавно перешел в «Штутгарт», завершил прошлый сезон на 9-м месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда провела много товарищеских матчей, чтобы хорошо подготовиться к сезону. В последних двух играх «Падерборн» одолел «Айнтрахт» Б (2:1) и «Боруссию» М (3:1).

Информация для ставок

  • Десять последних матчей «Падерборна» закончились исходом «обе забьют»
  • «Хайденхайм» выиграл четыре товарищеских матча из пяти последних
  • Четыре из шести последних личных встреч команд завершились вничью
  • В пяти из шести последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Хайденхайм» играет на своем поле и имеет преимущество над своим соперником. Предполагаем, что матч будет примерно равным, однако хозяева смогут забить на один мяч больше. Сделать ставку на победу «Хайденхайма» можно по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.63 1.86 2.04
Лига Ставок 2.45 1.51 1.97 1.78
Мелбет 2.28 1.60
BetBoom 3.70 1.24 2.23 1.60 1.76 1.98
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Все комментарии
dknvd7xrmy6e
dknvd7xrmy6e
вчера в 15:38
Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце) одержит победу.
c67kxx94998z
c67kxx94998z
вчера в 15:37
Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце) выиграет матч.
hаrut
hаrut
вчера в 08:08
Игра на три результата
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