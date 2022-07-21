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«Химки» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (24.07.2022)

21 июля 2022, 15:38
Пари НН (Нижний Новгород)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Пари НН» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.153.443.59
Мелбет 2.29 3.30 3.60
1XBET 2.29 3.30 3.60

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.68. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.9.

Форма команд

«Химки» смогли в первом туре выстоять ничью против чемпиона России, что добавило команде уверенности в собственных силах. Теперь коллектив надеется закрепить свой успех в домашнем поединке с командой из Нижнего Новгорода и уже со стартовых туров находится поближе к первой половине турнирной таблицы. В прошлом матче «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а в товарищеской встрече обыграли «Енисей» (4:2).

«Пари НН» смог оформить выездную ничью с непростым соперником в первом матче, поэтому тренерский штаб и болельщики вполне могут быть довольны таким результатом. Коллективу предстоит провести еще один выездной поединок и здесь от футболистов будут ожидать более смелой игры и большого количества моментов у ворот соперника. В первом туре «Пари НН» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а в товарищеском матче обыграл «Акрон» Тольятти (1:0).

Информация для ставок

  • «Химки» не знают поражений на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти выездных матчей «Пари НН» в основное время завершились вничью
  • Восемь последних матчей между клубами в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Коллективы мало забивают в личных встречах и делают особый акцент на разрушении атак соперника. Предполагаем, что и в этом противостоянии большого количества забитых мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.65 1.70 2.22
Мелбет 1.76 2.23
1XBET 1.76 2.23
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
21 июля в 17:07
Вот уж поистине.... игра на три результата
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