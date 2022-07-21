«Химки» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (24.07.2022)

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21 июля 2022, 15:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Пари НН» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.68. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.9.

Форма команд

«Химки» смогли в первом туре выстоять ничью против чемпиона России, что добавило команде уверенности в собственных силах. Теперь коллектив надеется закрепить свой успех в домашнем поединке с командой из Нижнего Новгорода и уже со стартовых туров находится поближе к первой половине турнирной таблицы. В прошлом матче «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а в товарищеской встрече обыграли «Енисей» (4:2).

«Пари НН» смог оформить выездную ничью с непростым соперником в первом матче, поэтому тренерский штаб и болельщики вполне могут быть довольны таким результатом. Коллективу предстоит провести еще один выездной поединок и здесь от футболистов будут ожидать более смелой игры и большого количества моментов у ворот соперника. В первом туре «Пари НН» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а в товарищеском матче обыграл «Акрон» Тольятти (1:0).

Информация для ставок

«Химки» не знают поражений на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Пари НН» в основное время завершились вничью

Восемь последних матчей между клубами в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Коллективы мало забивают в личных встречах и делают особый акцент на разрушении атак соперника. Предполагаем, что и в этом противостоянии большого количества забитых мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.