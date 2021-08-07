«Химки» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (08.08.2021)

1628360982

вчера, 21:29

8 августа 2021 года «Химки» примут «Ростов». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Ростов». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.30. Победа «Химок» по 2.90.

Форма команд

«Химки» находятся на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три балла. Команда выиграла один поединок и один раз проиграла. Клуб забил два гола и пропустил три мяча. В последних матчах, включая товарищеские поединки, этот клуб выглядел не лучшим образом. Команда много пропускает и мало забивает. Однако в официальных поединках клуб может показать свой лучший футбол, стоит ожидать, что «Химки», которые собираются подписать игрока сборной Армении, дадут бой именитому сопернику на своем поле.

«Ростов» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб в этом сезоне не набрал ни одного балла. «Ростовом» будет руководить Юрий Сёмин, который принял команду после Валерия Карпина. Что выльется из этого союза — пока сложно сказать, но тренер очень опытный, поэтому может поставить хороший футбол.

Информация для ставок

● «Ростов» проиграл три матча кряду

● «Химки» выиграли один матч из последних пяти

● «Ростов» пропускает три матча подряд

Прогноз