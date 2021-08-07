«Химки» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (08.08.2021)

8 августа 2021 года «Химки» примут «Ростов». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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сегодня, 17:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Ростов». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.30. Победа «Химок» по 2.90.
Форма команд
«Химки» находятся на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три балла. Команда выиграла один поединок и один раз проиграла. Клуб забил два гола и пропустил три мяча. В последних матчах, включая товарищеские поединки, этот клуб выглядел не лучшим образом. Команда много пропускает и мало забивает. Однако в официальных поединках клуб может показать свой лучший футбол, стоит ожидать, что «Химки», которые собираются подписать игрока сборной Армении, дадут бой именитому сопернику на своем поле.
«Ростов» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб в этом сезоне не набрал ни одного балла. «Ростовом» будет руководить Юрий Сёмин, который принял команду после Валерия Карпина. Что выльется из этого союза — пока сложно сказать, но тренер очень опытный, поэтому может поставить хороший футбол.
Информация для ставок
● «Ростов» проиграл три матча кряду
● «Химки» выиграли один матч из последних пяти
● «Ростов» пропускает три матча подряд
Прогноз
Актуальная ставка на игру — победа гостей и ТБ 2.5 по коэффициенту 4.40.