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«Хоффенхайм» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (16.01.2021)

14 января 2021, 11:46

В 16-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» попробует обыграть дома «Арминию». Мы изучили ставки букмекеров и предложили прогноз на матч, который состоится 16 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.723.945.24
Fonbet Live! 4.10 1.42 9.50
Мелбет 1.73 3.88 5.10
Лига ставок 1.74 3.95 4.50

Ставки букмекеров

«Хоффенхайм» идет фаворитом матча в линии букмекеров. Компания Бетсити за победу хозяев выставила коэффициент 1.78. Вероятность гостевой победы «Арминии» оценена в 4.90, а ничья отмечена котировкой 4.02.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на «верховой» исход. Тотал больше 2,5 голов можно взять за 1.73, меньше – 2.29.

Форма команд

«Хоффенхайм» уже балансирует возле зоны вылета. В пассиве «деревенских» четыре поражения в пяти прошлых турах Бундеслиги. В этой серии команда обыграла только «Боруссию» Менхенгладбах в гостях (2:1). Затем последовали поражения во встречах с «Фрайбургом» (1:3) и «Шальке» (0:4) в прошлом туре.

Не добавляет оптимизма «Хоффенхайму» и переполненный лазарет, где оказался ряд ключевых игроков.

«Арминия» собралась с силами и покинула зону вылета турнирной таблицы Бундеслиги. Команда в прошлом туре огорчила на своем поле «Герту» (1:0), а перед короткой паузой обыграла в гостях «Шальке» с аналогичным счетом. Между этими матчами «Арминия» минимально уступила «Боруссии» М на домашнем поле.

Гости предстоящего матча расположились на пятнадцатом месте в таблице чемпионата Германии с отставанием в два очка от ближайшего соперника.

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» проиграл в двух последних домашних матчах в чемпионате
  • В двух прошлых очных встречах команд «Арминия» проиграла
  • В пяти прошлых матчах «Арминии» прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Очевидно, что кадровые проблемы помешают «Хоффенхайму» сполна себя проявить в этой встрече. «Арминия» почувствовала, что может добиваться положительных результатов в Бундеслиге, и попытается развить этот успех в противостоянии с кризисным соперником.

Много забитых голов в этой встрече ожидать не стоит. Предлагаем заиграть ставку на ТМ(3) по коэффициенту по коэффициенту 1.76 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кельн» — «Герта».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.723.945.24
Fonbet Live! 4.10 1.42 9.50
Мелбет 1.73 3.88 5.10
Лига ставок 1.74 3.95 4.50
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shlomo
shlomo
14 января в 11:48
Арминия будет сопротивляться, но будет ли результат...
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