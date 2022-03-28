Хорватия — Болгария. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

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вчера, 14:36

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На уверенную победу Хорватии с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат дается по 4.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.1, но букмекеры больше верят в ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 2.6.

Форма команд

Хорватия провела несколько дней назад домашний товарищеский поединок против сборной Словении и расписала ничью (1:1). Выигрывая по ходу встречи, хорваты пропустили гол в свои ворота в самом конце и упустили желанную победу.

Сборная Болгарии также проводила контрольный поединок и побывала в гостях в гостях у Катара, которому в плотной борьбе ступила со счетом (1:2). Единственный гол на свой счет записал нападающий «Людогорца» Кирилл Десподов.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Хорватии насчитывает 11 игр (без учета дополнительного времени)

Болгария последний раз побеждала на выезде в 2018 году (одиннадцать поражений и восемь ничьих)

Хорватия выиграла три минувшие очные встречи

Три из четырех последних матчей и Хорватии и Болгарии завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Команды будут неуступчиво бороться на каждом участке поля и, возможно, порадуют нас содержательным футболом. Верим здесь в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6.