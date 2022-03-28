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Хорватия — Болгария. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

вчера, 14:36
Хорватия

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На уверенную победу Хорватии с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат дается по 4.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.30 5.10 11.50
1XBET 1.30 5.10 11.50
BetBoom 1.31 4.70 12.50

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.1, но букмекеры больше верят в ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 2.6.

Форма команд

Хорватия провела несколько дней назад домашний товарищеский поединок против сборной Словении и расписала ничью (1:1). Выигрывая по ходу встречи, хорваты пропустили гол в свои ворота в самом конце и упустили желанную победу.

Сборная Болгарии также проводила контрольный поединок и побывала в гостях в гостях у Катара, которому в плотной борьбе ступила со счетом (1:2). Единственный гол на свой счет записал нападающий «Людогорца» Кирилл Десподов.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия Хорватии насчитывает 11 игр (без учета дополнительного времени)
  • Болгария последний раз побеждала на выезде в 2018 году (одиннадцать поражений и восемь ничьих)
  • Хорватия выиграла три минувшие очные встречи
  • Три из четырех последних матчей и Хорватии и Болгарии завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Команды будут неуступчиво бороться на каждом участке поля и, возможно, порадуют нас содержательным футболом. Верим здесь в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.84 2.04
1XBET 1.84 2.04
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:44
Победа команды хозяев поля и тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:02
Накануне, сборная Хорватии провела "товарняк" со сборной Словении, где сборные "разошлись миром" (1:1). Напомню, хорватская дружина заполучила прямой выход на ЧМ-2022, победив в своей отборочной группе. Хорваты выиграли свою квалификационную группу, обойдя в таблице Россию, Словакию, Словению, Кипр и Мальту...
Сборная Болгарии пропустит очередной крупный турнир. Болгары неудачно выступили на отборочной групповой стадии к ЧМ-2022. Впрочем, конкурировать за выход в финальную часть с итальянцами и швейцарцами изначально не предвещало Болгарии больших дивидендов. По итогу, болгарская дружина заняла 4-е место в группе, пропустив вперёд Швейцарию, Италию и Северную Ирландию....
Думаю, предстоящий товарищеский матч не станет бедным на голевые моменты, и следовательно, голы. Болгар можно причислить к "бесшабашным" командам, способным неплохо угрожать впереди, но игра в обороне, при этом, не выдерживает критики. Безусловно, хорваты обязаны оправдывать свой более высокий класс, но и от гостей вполне можно увидеть результативность. Ожидаю от встречи как минимум пару-тройку голов.
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