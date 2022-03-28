Хорватия — Болгария. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На уверенную победу Хорватии с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат дается по 4.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.9.
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сегодня, 18:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.1, но букмекеры больше верят в ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 2.6.
Форма команд
Хорватия провела несколько дней назад домашний товарищеский поединок против сборной Словении и расписала ничью (1:1). Выигрывая по ходу встречи, хорваты пропустили гол в свои ворота в самом конце и упустили желанную победу.
Сборная Болгарии также проводила контрольный поединок и побывала в гостях в гостях у Катара, которому в плотной борьбе ступила со счетом (1:2). Единственный гол на свой счет записал нападающий «Людогорца» Кирилл Десподов.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия Хорватии насчитывает 11 игр (без учета дополнительного времени)
- Болгария последний раз побеждала на выезде в 2018 году (одиннадцать поражений и восемь ничьих)
- Хорватия выиграла три минувшие очные встречи
- Три из четырех последних матчей и Хорватии и Болгарии завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Команды будут неуступчиво бороться на каждом участке поля и, возможно, порадуют нас содержательным футболом. Верим здесь в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6.
Сборная Болгарии пропустит очередной крупный турнир. Болгары неудачно выступили на отборочной групповой стадии к ЧМ-2022. Впрочем, конкурировать за выход в финальную часть с итальянцами и швейцарцами изначально не предвещало Болгарии больших дивидендов. По итогу, болгарская дружина заняла 4-е место в группе, пропустив вперёд Швейцарию, Италию и Северную Ирландию....
Думаю, предстоящий товарищеский матч не станет бедным на голевые моменты, и следовательно, голы. Болгар можно причислить к "бесшабашным" командам, способным неплохо угрожать впереди, но игра в обороне, при этом, не выдерживает критики. Безусловно, хорваты обязаны оправдывать свой более высокий класс, но и от гостей вполне можно увидеть результативность. Ожидаю от встречи как минимум пару-тройку голов.
Сборная Болгарии пропустит очередной крупный турнир. Болгары неудачно выступили на отборочной групповой стадии к ЧМ-2022. Впрочем, конкурировать за выход в финальную часть с итальянцами и швейцарцами изначально не предвещало Болгарии больших дивидендов. По итогу, болгарская дружина заняла 4-е место в группе, пропустив вперёд Швейцарию, Италию и Северную Ирландию....
Думаю, предстоящий товарищеский матч не станет бедным на голевые моменты, и следовательно, голы. Болгар можно причислить к "бесшабашным" командам, способным неплохо угрожать впереди, но игра в обороне, при этом, не выдерживает критики. Безусловно, хорваты обязаны оправдывать свой более высокий класс, но и от гостей вполне можно увидеть результативность. Ожидаю от встречи как минимум пару-тройку голов.