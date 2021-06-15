«Хувентуд» — «Уругвай Монтевидео». ‎Прогноз на матч второй лиги Уругвая (16.06.2021)

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вчера, 07:05

«Хувентуд» примет у себя «Уругвай Монтевидео» в рамках 3-го тура уругвайской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Хувентуд» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8. Победа «Уругвай Монтевидео» оценивается в 4.3. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.4.

Форма команд

«Хувентуд» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице с 3 набранными баллами. Команда провела два матча, одолев «Вилья Тересу» (3:1) в 1-м туре, а затем проиграв «Альбиону» со счетом 1:2.

«Уругвай Монтевидео» проиграл оба стартовых поединка и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице. В 1-м туре «Монтевидео» уступил «Расингу» (0:1), а затем проиграл «Вилья Тересе» со счетом 2:3.

Информация для ставок

«Хувентуд» выиграл два матча из последних пяти

«Уругвай Монтевидео» проиграл семь матчей кряду

«Хувентуд» забил пять мячей в пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Хувентуда» с учетом форы (-1) по коэффициенту 2.5. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.95.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.68 на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола в матче Венгрия — Португалия.