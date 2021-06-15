«Хувентуд» — «Уругвай Монтевидео». ‎Прогноз на матч второй лиги Уругвая (16.06.2021)

«Хувентуд» примет у себя «Уругвай Монтевидео» в рамках 3-го тура уругвайской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.
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1 : 0
завершен
сегодня, 03:15
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Хувентуд» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8. Победа «Уругвай Монтевидео» оценивается в 4.3. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.4.
Форма команд
«Хувентуд» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице с 3 набранными баллами. Команда провела два матча, одолев «Вилья Тересу» (3:1) в 1-м туре, а затем проиграв «Альбиону» со счетом 1:2.
«Уругвай Монтевидео» проиграл оба стартовых поединка и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице. В 1-м туре «Монтевидео» уступил «Расингу» (0:1), а затем проиграл «Вилья Тересе» со счетом 2:3.
Информация для ставок
- «Хувентуд» выиграл два матча из последних пяти
- «Уругвай Монтевидео» проиграл семь матчей кряду
- «Хувентуд» забил пять мячей в пяти поединках
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — победа «Хувентуда» с учетом форы (-1) по коэффициенту 2.5. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.95.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.68 на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола в матче Венгрия — Португалия.