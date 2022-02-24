«Ингольштадт» — «Санкт-Паули». Прогноз на матч второй Бундеслиги (26.02.2022)

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сегодня, 18:44

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Санкт-Паули» по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Ингольштадта» будет стоить 3.55, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.65. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.61.

Вероятность низового матча составляет 2.14 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по 1.71.

Форма команд

«Санкт-Паули» из-за поражения в прошлом туре снова потерял лидерское место и не может обрести стабильность. Команда опустилась на четвертое место с набранным 41 очком, но уступает лидеру всего один пункт. В предстоящей встрече с последней командой чемпионата, болельщики ждут от своих футболистов уверенной победы и продвижения по таблице. В прошлом туре «Санкт-Паули» проиграл «Ганноверу» (0:3), а ранее обыграл «Ян» Регенсбург (3:2).

«Ингольштадт» благодаря набранным очкам в последних трех поединках смог сдвинуться с последнего места по дополнительным показателям опережает «Эрцгебирге», набрав с ними по 15 очков. Если команда хочет сохранить свое место во второй Бундеслиге, ей необходимая стабильная игра, которая будет приносить очки в каждом матче. В двух последних матчах чемпионата «Ингольштадт» сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и «Зандхаузеном» (0:0).

Информация для ставок

«Санкт-Паули» выиграл только один матч из пяти последних в чемпионате

Девять из десяти последних матчей «Санкт-Паули» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ингольштадт» проиграл пять последних матчей с «Санкт-Паули»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Санкт-Паули» допустил много ошибок и не имеет права терять очки в поединке с аутсайдером второй Бундеслиги. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.02.