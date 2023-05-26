«Интер» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (27.05.2023)

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вчера, 07:04

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.83. Поверить в успех «Аталанты» можно по коэффициенту 4.05. На ничью в матче можно поставить по 3.8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 2.12.

Форма команд

«Интер» практически гарантировал себе место в топ-4 и подопечным Индзаги достаточно одной ничьей в двух турах, чтобы оформить это официально. Коллектив ждет самый сложный матч сезона с «Манчестер Сити» в рамках финала Лиги чемпионов, поэтому для тренерского штаба очень важно никого не потерять из основной обоймы. В прошлом туре «Интер» одолел в финале кубка Италии «Фиорентину» (2:1), а ранее уступил на выезде «Наполи» (1:3).

«Аталанта» потеряла много важных очков в последнем месяце и шансы на Лигу чемпионов команда имеет только на бумаге. Коллектив из Бергамо занимает пятое место с 61 баллом и отстает от четвертого «Милана» на три пункта. Только в случае победы над «Интером» у команды Гасперини останутся варианты пробиться в топ-4. Два последних матча «Аталанты» завершились победой над «Вероной» (3:1) и обидным поражением от «Салернитаны» (0:1).

Информация для ставок

«Интер» одержал победы в девять из десяти последних поединках

Четыре из шести последних матчей «Аталанты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Интер» выиграл три из пяти последних матчей с «Аталантой»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе к «сине-черных» не будет проблем с результатом. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83.