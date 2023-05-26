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«Интер» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (27.05.2023)

вчера, 07:04
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.83. Поверить в успех «Аталанты» можно по коэффициенту 4.05. На ничью в матче можно поставить по 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.873.914.18
Pari 1.85 3.85 4.10

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 2.12.

Форма команд

«Интер» практически гарантировал себе место в топ-4 и подопечным Индзаги достаточно одной ничьей в двух турах, чтобы оформить это официально. Коллектив ждет самый сложный матч сезона с «Манчестер Сити» в рамках финала Лиги чемпионов, поэтому для тренерского штаба очень важно никого не потерять из основной обоймы. В прошлом туре «Интер» одолел в финале кубка Италии «Фиорентину» (2:1), а ранее уступил на выезде «Наполи» (1:3).

«Аталанта» потеряла много важных очков в последнем месяце и шансы на Лигу чемпионов команда имеет только на бумаге. Коллектив из Бергамо занимает пятое место с 61 баллом и отстает от четвертого «Милана» на три пункта. Только в случае победы над «Интером» у команды Гасперини останутся варианты пробиться в топ-4. Два последних матча «Аталанты» завершились победой над «Вероной» (3:1) и обидным поражением от «Салернитаны» (0:1).

Информация для ставок

  • «Интер» одержал победы в девять из десяти последних поединках
  • Четыре из шести последних матчей «Аталанты» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Интер» выиграл три из пяти последних матчей с «Аталантой»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе к «сине-черных» не будет проблем с результатом. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.40 1.34 2.16 1.75 1.69 2.26
Pari 2.13 1.73
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:15
Да, против Аталанты говорит многое, и статистика очных матчей, и текущая форма. Но отдыхала команда больше, и готовилась к этому матчу больше. Да и если приглядеться, то не всегда дома просто Интеру против "Бергамасок". Только за крайние 5-ть личных встреч на Джузеппе Меацца, в активе хозяев поля 2 победы и 3 ничьи. Думаю, что за очки Аталанте удастся зацепиться.
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