«Интер» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.08.2021)

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вчера, 12:06

В первом туре чемпионата Италии «Дженоа» отправится в гости к миланскому «Интеру».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.33 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 5.25, а взять победу гостей можно по коэффициенту 9.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Низовой исход данного матча (ТМ 2.5) стоит 2.28. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

Чемпион Италии «Интер», который близок к продлению контракта с одним из лидеров атаки, стартует в Серии А домашним поединком, к которому готовился посредством товарищеских встреч. Миланский клуб имел возможность провести игры с «Кротоне» (6:0), «Пармой» (2:0) и киевским «Динамо» (3:0). Команда хорошо готова к сезону и намерена со старта добывать очки в таблицу.

Футбольный клуб «Дженоа» также проводил товарищеские встречи в межсезонье. Команда демонстрирует атакующий футбол, много забивает, но и много пропускает, что может оказаться проблемой в игре с чемпионом страны.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Интера» составляет шесть матчей

• Последние четыре из пяти поединков с участием «Дженоа» завершились результатом ТБ 3.5

• «Интер» держит ворота на замке в четырех крайних играх

• Последняя очная встреча завершилась поражением «Дженоа» (0:3)

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