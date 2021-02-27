«Интер» — «Дженоа»: прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

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сегодня, 13:25

24-й тур чемпионата Италии подарит нам интересный поединок, где «Интер» поборется с «Дженоа» за три очка.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 1.19. Поверить в успех «Дженоа» можно за 17.0. На ничью в матче можно поставить за 7.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей за 1.79. На ТМ 3 коэффициент гораздо больше и достигает 2.08.

Форма команд

«Интер» на данный момент является лидером Серии А, команда сосредоточена исключительно на чемпионате и показывает стабильные результаты, а отрыв от «Милана» достиг четырех очков. Подопечные Конте являются главными претендентами на чемпионство. Последними матчами «Интера» стали победа над «Миланом» (3:0) и «Лацио» (3:1).

«Дженоа» расположился в середине турнирной таблицы и выдает хорошую серию без поражений в чемпионате. Команда не претендует на еврокубки. Последними матчами «Дженоа» в Серии А стали ничьи с «Вероной» (2:2) и «Торино» (0:0).

Информация для ставок

• «Интер» выиграл 11 из 12 домашних матчей против «Дженоа»

• «Дженоа» не проигрывает семь матчей в Серии А

• «Интер» забивает на своем стадионе восемь матчей подряд

• «Дженоа» выиграл всего три матча из последних десяти на выезде

Прогноз

«Интер» настроен на чемпионство. Команда из Милана окажет давление на гостей с первых минут матча, поэтому предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Интера» в первом тайме. Коэффициент на данный исход составляет 1.6.