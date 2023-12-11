«Интер» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

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вчера, 20:42

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.63. Поверить в успех «Реала» Сосьедад можно по коэффициенту 5.4. На ничью в матче можно поставить по 4.2.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8. На ТМ 2.5 коэффициент больше и достигает 2.03. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Интер» уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги Чемпионов и набрал 11 очков, но занимает второе место, уступая нынешнему сопернику по разнице забитых и пропущенных мячей. Таким образом, чтобы выиграть группу хозяевам нужна только победа в домашнем заключительном туре. В двух последних матчах Серии А «Интер» уверенно выиграл как у «Удинезе» (4:0), так и у «Наполи» (3:0).

«Реал» Сосьедад провел отличный групповой турнир и имеет неплохие шансы завершить его на первом месте. Для этого испанскому клубу достаточно не проиграть в этой игре, ведь первая встреча завершилась вничью и первое место будет решаться по разнице мячей в случае еще одного ничейного результата. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Сосьедад крупно обыграл на выезде «Вильярреал» (3:0), а ранее минимально одолел «Андрач» (1:0) в кубке Испании.

Информация для ставок

«Интер» не проигрывает уже 13 матчей подряд во всех турнирах

«Реал» Сосьедад выиграл семь выездных матчей из десяти последних во всех турнирах

Две последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что хозяева будут владеть мячом и инициативой, но не смогут удержать победный счет. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.