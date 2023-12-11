«Интер» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.63. Поверить в успех «Реала» Сосьедад можно по коэффициенту 5.4. На ничью в матче можно поставить по 4.2.
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сегодня, 23:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8. На ТМ 2.5 коэффициент больше и достигает 2.03. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Интер» уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги Чемпионов и набрал 11 очков, но занимает второе место, уступая нынешнему сопернику по разнице забитых и пропущенных мячей. Таким образом, чтобы выиграть группу хозяевам нужна только победа в домашнем заключительном туре. В двух последних матчах Серии А «Интер» уверенно выиграл как у «Удинезе» (4:0), так и у «Наполи» (3:0).
«Реал» Сосьедад провел отличный групповой турнир и имеет неплохие шансы завершить его на первом месте. Для этого испанскому клубу достаточно не проиграть в этой игре, ведь первая встреча завершилась вничью и первое место будет решаться по разнице мячей в случае еще одного ничейного результата. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Сосьедад крупно обыграл на выезде «Вильярреал» (3:0), а ранее минимально одолел «Андрач» (1:0) в кубке Испании.
Информация для ставок
- «Интер» не проигрывает уже 13 матчей подряд во всех турнирах
- «Реал» Сосьедад выиграл семь выездных матчей из десяти последних во всех турнирах
- Две последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что хозяева будут владеть мячом и инициативой, но не смогут удержать победный счет. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.