«Интер» — «Сассуоло». Прогноз на матч чемпионата Италии (20.03.2021)

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вчера, 06:14

В 28-м туре Серии А «Интер» поборется за три очка с «Сассуоло». Вашему вниманию предлагается прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Интер» явным фаворитом матча, на его победу можно поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный исход оценивается в 5.7. Ставка на победу «Сассуоло» представлена коэффициентом 9.1.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.12 на ТБ 3.5. Поставить на ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Интер» на данный момент является лидером Серии А, команда сосредоточена исключительно на чемпионате и показывает стабильные результаты, отрыв от «Милана» достиг девяти очков. В последних турах «Интер» одержал победы над «Торино» (2:1) и «Аталантой» (1:0).

«Сассуоло» идет на восьмом месте в чемпионате. Команда проводит хороший и стабильный сезон, но для попадания в еврокубки коллективу немного не хватает класса и реализации моментов. В прошлом туре «Сассуоло» одержал победу над «Вероной» (3:2), а немного ранее уступил на выезде «Удинезе» (0:2).

Информация для ставок

«Интер» выиграл девять матчей подряд в Серии А

«Интер» забивает на своем стадионе девять матчей подряд

«Сассуоло» не может обыграть «Интер» четыре последних матча

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Команда уверенно идёт к чемпионству, и подопечные Антонио Конте собираются взять максимум очков в этой встрече. Сделать ставку на победу «Интера» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83.