ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Интер» — «Сассуоло». Прогноз на матч чемпионата Италии (20.03.2021)

вчера, 06:14

В 28-м туре Серии А «Интер» поборется за три очка с «Сассуоло». Вашему вниманию предлагается прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.41 5.20 7.20
Фонбет 1.35 5.25 8.50
Мелбет 1.42 5.25 8.00
Pin-Up.ru 1.38 5.10 8.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Интер» явным фаворитом матча, на его победу можно поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный исход оценивается в 5.7. Ставка на победу «Сассуоло» представлена коэффициентом 9.1.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.12 на ТБ 3.5. Поставить на ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Интер» на данный момент является лидером Серии А, команда сосредоточена исключительно на чемпионате и показывает стабильные результаты, отрыв от «Милана» достиг девяти очков. В последних турах «Интер» одержал победы над «Торино» (2:1) и «Аталантой» (1:0).

«Сассуоло» идет на восьмом месте в чемпионате. Команда проводит хороший и стабильный сезон, но для попадания в еврокубки коллективу немного не хватает класса и реализации моментов. В прошлом туре «Сассуоло» одержал победу над «Вероной» (3:2), а немного ранее уступил на выезде «Удинезе» (0:2).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл девять матчей подряд в Серии А
  • «Интер» забивает на своем стадионе девять матчей подряд
  • «Сассуоло» не может обыграть «Интер» четыре последних матча

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Команда уверенно идёт к чемпионству, и подопечные Антонио Конте собираются взять максимум очков в этой встрече. Сделать ставку на победу «Интера» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.70 1.48 2.13 1.72
Мелбет 2.64 1.46
Pin-Up.ru 5.10 1.17 2.77 1.46 2.17 1.72
Погба-джокер и матч-менеджмент Сульшера. МЮ выбил «Милан» из Лиги Европы
Сегодня, 02:27Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:30
Интер выиграет и крупно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100