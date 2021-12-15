«Ионикос» — АЕК. Прогноз на матч Суперлиги Греции (16.12.2021)

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сегодня, 18:04

«Ионикос» примет АЕК в рамках 14-го тура Суперлиги Греции по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали АЕК . Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.52. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа хозяев в 6.70.

Дополнительная ставка на матч — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 2.75.

Форма команд

У «Ионикоса» в нынешнем сезоне девятая строчка в турнирной таблице и 14 баллов в активе. Команда выиграла три поединка, пять раз играла вничью и проиграла в тех же пяти играх. Всего у греческого футбольного клуба 13 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних встречах «Ионикос» сыграл вничью с «Панетоликосом», а также победил ПАОК и уступил ОФИ.

АЕК расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 27 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, трижды играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у греческого коллектива 25 забитых и 14 пропущенных голов. В последних матчах АЕК сыграл вничью с «Астерасом», а также выиграл у «Панатинаикоса» и одолел ПАС.

Информация для ставок

АЕК не проигрывает четыре поединка кряду

не проигрывает четыре поединка кряду «Ионикос» выиграл один матч из последних пяти

У АЕК пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз