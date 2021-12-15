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«Ионикос» — АЕК. Прогноз на матч Суперлиги Греции (16.12.2021)

сегодня, 18:04

«Ионикос» примет АЕК в рамках 14-го тура Суперлиги Греции по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали АЕК. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.52. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа хозяев в 6.70.

Дополнительная ставка на матч — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 2.75.

Форма команд

У «Ионикоса» в нынешнем сезоне девятая строчка в турнирной таблице и 14 баллов в активе. Команда выиграла три поединка, пять раз играла вничью и проиграла в тех же пяти играх. Всего у греческого футбольного клуба 13 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних встречах «Ионикос» сыграл вничью с «Панетоликосом», а также победил ПАОК и уступил ОФИ.

АЕК расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 27 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, трижды играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у греческого коллектива 25 забитых и 14 пропущенных голов. В последних матчах АЕК сыграл вничью с «Астерасом», а также выиграл у «Панатинаикоса» и одолел ПАС.

Информация для ставок

  • АЕК не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Ионикос» выиграл один матч из последних пяти
  • У АЕК пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.07. Команды находятся в неплохой форме, особенно АЕК, который сносит всех на своем пути. К слову, именно этот клуб и является фаворитом в грядущем матче. В гол хозяев тоже верится, так как клуб достаточно много забивает в нынешнем сезоне.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.52 1.79 2.03 1.43 2.82
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