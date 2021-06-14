Иран – Ирак. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (15.06.21)

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вчера, 15:52

15 июня состоится матч квалификации ЧМ -2022 в зоне Азии, в котором сыграют Иран и Ирак. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Статус фаворита на себе в этой встрече примеряют хозяева поля. Букмекерская контора Бетсити предлагает поставить на победу Ирана по коэффициенту 1.51. Вероятность ничьи БК оценивает в 3.78, а победа Ирака идет по котировке 7.60.

Также букмекеры считают, что команды сыграют закрыто и больше двух мячей не забьют. Поставить на ТМ (2,5) голов можно за 1.52, ТБ (2,5) – 2.60.

Форма команд

Иран, проведя семь матчей в группе С, смог набрать 15 очков, которые располагают команду на втором месте. Три последних встречи в квалификации ЧМ сегодняшние хозяева выиграли, последовательно победив Гонконг (3:1), Бахрейн (3:0) и Камбоджу (1:0).

Ирак является лидером этой же группы. В семи играх команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью, набрав в общей сложности 17 очков. Чтобы гарантировать себе проход в следующий этап квалификации ЧМ -2022 с первого места, иракской сборной нужно обыграть прямого конкурента в предстоящем матче.

Информация для ставок

В 4 из 5 прошлых встречах Ирана и Ирака прошла ставка ТМ (2,5)

Иран выиграл 5 прошлых матчей на своем поле во всех турнирах

Ирак не проигрывал на выезде в 13 поединках подряд во всех соревнованиях

Прогноз

Во встрече прямых конкурентов и принципиальных соперников букмекеры не ожидают результативного исхода. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.20 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.3 на победу Швеции в матче против Испании.