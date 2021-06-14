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Иран – Ирак. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (15.06.21)

вчера, 15:52

15 июня состоится матч квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии, в котором сыграют Иран и Ирак. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.51 3.75 7.80
Фонбет 1.50 3.85 8.50
Мелбет 1.54 3.72 7.30
1XBET 1.54 3.72 7.30
BetBoom 1.50 3.70 7.80

Ставки букмекеров

Статус фаворита на себе в этой встрече примеряют хозяева поля. Букмекерская контора Бетсити предлагает поставить на победу Ирана по коэффициенту 1.51. Вероятность ничьи БК оценивает в 3.78, а победа Ирака идет по котировке 7.60.

Также букмекеры считают, что команды сыграют закрыто и больше двух мячей не забьют. Поставить на ТМ (2,5) голов можно за 1.52, ТБ (2,5) – 2.60.

Форма команд

Иран, проведя семь матчей в группе С, смог набрать 15 очков, которые располагают команду на втором месте. Три последних встречи в квалификации ЧМ сегодняшние хозяева выиграли, последовательно победив Гонконг (3:1), Бахрейн (3:0) и Камбоджу (1:0).

Ирак является лидером этой же группы. В семи играх команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью, набрав в общей сложности 17 очков. Чтобы гарантировать себе проход в следующий этап квалификации ЧМ-2022 с первого места, иракской сборной нужно обыграть прямого конкурента в предстоящем матче.

Информация для ставок

В 4 из 5 прошлых встречах Ирана и Ирака прошла ставка ТМ (2,5)
Иран выиграл 5 прошлых матчей на своем поле во всех турнирах
Ирак не проигрывал на выезде в 13 поединках подряд во всех соревнованиях

Прогноз

Во встрече прямых конкурентов и принципиальных соперников букмекеры не ожидают результативного исхода. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.20 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.3 на победу Швеции в матче против Испании.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.80 1.94 1.46 2.60
Мелбет 1.50 2.66
1XBET 1.50 2.66
BetBoom 1.83 1.91 1.46 2.55 1.22 3.90
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:52
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Ирак
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