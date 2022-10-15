«Атлетик Бильбао» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (15.10.2022)

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вчера, 11:41

Ставки букмекеров

«Атлетик Бильбао», с небольшим преимуществом идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Атлетико» по 3.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты считают, что мы увидим закрытый, осторожный футбол, без большого количества забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.73, а ТБ (2.5) за 2.18 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетик Бильбао» к девятому туру подходит на третьей строчке в таблице, с 17 очками в активе. Команда показывает отличные результаты и заслужено идет в группе лидеров. В текущем розыгрыше клуб добыл пять побед, дважды сыграл вничью и лишь однажды оступился. В последних пяти турах трижды соперники были обыграны, а по матчу завершилось поражением и равным счетом. В крайнем противостоянии с «Севильей» победителя выявить не смогли (1:1).

«Атлетико» дышит в спину конкуренту. У столичного гранда лишь на одно очко меньше (16). Грядущее противостояние будет принципиальным для обеих команд. В нынешнем чемпионате «Атлетико» пять раз обыграл соперников, расписал одну «мировую» и дважды уступил. В прошедших пяти турах три матча выиграно, а по одному проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии взят вверх над «Жироной» (2:1).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Атлетика Бильбао» завершились с более 1.5 голами

В семи из 10 последних выездных матчах «Атлетико» не было голов или забила только одна команда

«Атлетик Бильбао» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус поединка, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.