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«Атлетик Бильбао» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (15.10.2022)

вчера, 11:41
Атлетик (Бильбао) - Атлетико

Ставки букмекеров

«Атлетик Бильбао», с небольшим преимуществом идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Атлетико» по 3.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.463.303.20
Лига Ставок 2.27 3.15 3.30
Мелбет 2.43 3.26 3.18
1XBET 2.53 3.24 3.20

Эксперты считают, что мы увидим закрытый, осторожный футбол, без большого количества забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.73, а ТБ (2.5) за 2.18 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетик Бильбао» к девятому туру подходит на третьей строчке в таблице, с 17 очками в активе. Команда показывает отличные результаты и заслужено идет в группе лидеров. В текущем розыгрыше клуб добыл пять побед, дважды сыграл вничью и лишь однажды оступился. В последних пяти турах трижды соперники были обыграны, а по матчу завершилось поражением и равным счетом. В крайнем противостоянии с «Севильей» победителя выявить не смогли (1:1).

«Атлетико» дышит в спину конкуренту. У столичного гранда лишь на одно очко меньше (16). Грядущее противостояние будет принципиальным для обеих команд. В нынешнем чемпионате «Атлетико» пять раз обыграл соперников, расписал одну «мировую» и дважды уступил. В прошедших пяти турах три матча выиграно, а по одному проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии взят вверх над «Жироной» (2:1).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Атлетика Бильбао» завершились с более 1.5 голами
  • В семи из 10 последних выездных матчах «Атлетико» не было голов или забила только одна команда
  • «Атлетик Бильбао» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус поединка, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.66 1.73 2.22 1.36 3.33
Лига Ставок 2.13 1.67 1.61 2.23
Мелбет 1.68 2.23
1XBET 1.11 6.98
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:10
Обе команды забьют !
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