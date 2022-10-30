«Атлетик Бильбао» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (30.10.2022) 

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вчера, 17:44

Ставки букмекеров

«Атлетик», с небольшим перевесом, идёт фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.12, ничья в игре продаётся за 3.45, а победа «Вильярреала» за 3.65 в БК Лига Ставок.

Аналитики склоняются к тому, что команды сыграют в оборонительной манере, с малым количеством острых атак и забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.87, а ТБ (2.5) по 1.99 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетик» к 12 туру подходит на шестой строчке в таблице, имея в активе 18 очков. В текущем розыгрыше клуб одержал пять побед, а по три поединка сыграл вничью и проиграл. В последних пяти турах в двух матчах допущено поражение, в двух расписана «мировая» и в одном взято три пункта. В крайнем противостоянии допущен разгром от «Барселоны» (0:4).

«Вильярреал» после сыгранных 11 туров дышит в спину «Атлетику». Команда располагается на седьмом месте и имеет также 18 набранных очков. В нынешней кампании клуб пять раз обыгрывал соперников, трижды закончил матч с равным счётом и трижды уступил. В предшествующих пяти турах по два поединка выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Альмерией» (2:1).

Информация для ставок

⁃ «Вильярреал» не проиграл в 12 из 15 последних матчах

⁃ В девяти из 15 последних матчах «Атлетика» не было голов или забила только одна команда

⁃ В четырёх из пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание принципиальность матча, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.