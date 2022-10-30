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«Атлетик Бильбао» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (30.10.2022) 

вчера, 17:44
Атлетик Бильбао - Вильярреал

Ставки букмекеров

«Атлетик», с небольшим перевесом, идёт фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.12, ничья в игре продаётся за 3.45, а победа «Вильярреала» за 3.65 в БК Лига Ставок.
Аналитики склоняются к тому, что команды сыграют в оборонительной манере, с малым количеством острых атак и забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.87, а ТБ (2.5) по 1.99 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.123.583.68
Лига Ставок 2.09 3.40 3.50
Мелбет 2.16 3.57 3.46
1XBET 2.09 3.57 3.67

Форма команд

«Атлетик» к 12 туру подходит на шестой строчке в таблице, имея в активе 18 очков. В текущем розыгрыше клуб одержал пять побед, а по три поединка сыграл вничью и проиграл. В последних пяти турах в двух матчах допущено поражение, в двух расписана «мировая» и в одном взято три пункта. В крайнем противостоянии допущен разгром от «Барселоны» (0:4).

«Вильярреал» после сыгранных 11 туров дышит в спину «Атлетику». Команда располагается на седьмом месте и имеет также 18 набранных очков. В нынешней кампании клуб пять раз обыгрывал соперников, трижды закончил матч с равным счётом и трижды уступил. В предшествующих пяти турах по два поединка выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Альмерией» (2:1).

Информация для ставок

⁃ «Вильярреал» не проиграл в 12 из 15 последних матчах
⁃ В девяти из 15 последних матчах «Атлетика» не было голов или забила только одна команда
⁃ В четырёх из пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание принципиальность матча, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.49 1.93 1.97 1.51 2.74
Лига Ставок 2.60 1.46 1.81 1.93 1.45 2.65
Мелбет 1.81 2.12
1XBET 1.22 4.53
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