«Атлетико» — «Сельта». Прогноз на матч испанской Примеры (10.09.2022)

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сегодня, 21:18

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет явным фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.63, ничья в игре котируется по 3.90, а победа «Сельты» по 5.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ждут большого количества голов в поединке, предполагая низовой исход. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.79, а ТБ (2.5) за 2.02 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетико» к пятому туру подходит на седьмой строчке в таблице, имея в активе семь очков. Команда не может обрести стабильность в своей игре. Об это говорят результаты, две победы, поражение и ничья в крайнем противостоянии с «Реал Сосьедад» (1:1). Седьмое место, явно не то, чего ожидает руководства клуба. Столичной команде нужно немедленно набирать очки, чтобы вернутся в чемпионскую гонку и удовлетворить свои амбиции.

«Сельта» по состоянию на сегодня располагается в чемпионате на восьмой позиции, сразу после «Атлетико». В графе набранных очков между командами равенство. «Сельта» после не очень удачного старта из поражения и ничья, начинает набирать форму, добыв две победы к ряду. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах, разгромно обыгран аутсайдер таблицы «Кадис» (3:0).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл в 10 из 15 последних матчах

Девять из 15 последних матчей «Сельты» завершились с менее 2.5 голами

В 10 из 15 последних матчах «Атлетико» не было голов или забила только одна команда

«Атлетико» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (1.5) в первом тайме с коэффициентом 1.37 в БК Лига Ставок.