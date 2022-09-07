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«Атлетико» — «Сельта». Прогноз на матч испанской Примеры (10.09.2022)

сегодня, 21:18
Атлетико - Сельта

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет явным фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.63, ничья в игре котируется по 3.90, а победа «Сельты» по 5.50 в БК Лига Ставок.

Испания. Примера 2022/2023
Атлетико
Сельта
НичьяВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
10 сентября 2022, 22:00
суббота
ВыигрышВыигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.634.026.18
Лига Ставок 1.65 3.90 5.60
Мелбет 1.68 4.08 5.70
1XBET 1.68 4.08 5.70

Эксперты не ждут большого количества голов в поединке, предполагая низовой исход. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.79, а ТБ (2.5) за 2.02 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетико» к пятому туру подходит на седьмой строчке в таблице, имея в активе семь очков. Команда не может обрести стабильность в своей игре. Об это говорят результаты, две победы, поражение и ничья в крайнем противостоянии с «Реал Сосьедад» (1:1). Седьмое место, явно не то, чего ожидает руководства клуба. Столичной команде нужно немедленно набирать очки, чтобы вернутся в чемпионскую гонку и удовлетворить свои амбиции.

«Сельта» по состоянию на сегодня располагается в чемпионате на восьмой позиции, сразу после «Атлетико». В графе набранных очков между командами равенство. «Сельта» после не очень удачного старта из поражения и ничья, начинает набирать форму, добыв две победы к ряду. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах, разгромно обыгран аутсайдер таблицы «Кадис» (3:0).

Информация для ставок

  • «Атлетико» выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • Девять из 15 последних матчей «Сельты» завершились с менее 2.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчах «Атлетико» не было голов или забила только одна команда
  • «Атлетико» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (1.5) в первом тайме с коэффициентом 1.37 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.55 1.84 2.08 1.44 2.97
Лига Ставок 2.49 1.52 1.78 2.01 1.42 2.80
Мелбет 1.86 2.10
1XBET 1.86 2.10
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