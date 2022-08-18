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«Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (19.08.2022)

вчера, 22:25
Эспаньол - Райо Вальекано

Ставки букмекеров

«Эсаньол» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяв можно сделать с коэффициентом 2.28, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Райо Вальекано» по 3.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.403.213.40
Лига Ставок 2.41 3.20 3.20
Мелбет 2.44 3.36 3.24
1XBET 2.44 3.36 3.24

Аналитики ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.66, а ТБ (2.5) за 2.25.

Форма команд

«Эсаньол» в нынешней кампании стартовал с боевой, результативной ничьей на выезде в игре против «Сельта» (2:2).

«Райо Вальекано» в чемпионате стартовал также с ничьей. На выезде, с одним из главных фаворитом турнира клуб смог оставить свои ворота «сухими» «Барселона» (0:0).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Райо Вальекано» завершились с менее 3.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчах «Эспаньол» не было голов или забила только одна команда
  • «Райо Вальекано» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Райо Вальекано» не проиграет с коэффициентом 1.63 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.72 1.67 2.33 1.33 3.57
Лига Ставок 2.12 1.70 1.61 2.28
Мелбет 1.68 2.39
1XBET 1.68 2.39
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