«Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (19.08.2022)

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вчера, 22:25

Ставки букмекеров

«Эсаньол» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяв можно сделать с коэффициентом 2.28, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Райо Вальекано» по 3.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.66, а ТБ (2.5) за 2.25.

Форма команд

«Эсаньол» в нынешней кампании стартовал с боевой, результативной ничьей на выезде в игре против «Сельта» (2:2).

«Райо Вальекано» в чемпионате стартовал также с ничьей. На выезде, с одним из главных фаворитом турнира клуб смог оставить свои ворота «сухими» «Барселона» (0:0).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Райо Вальекано» завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Эспаньол» не было голов или забила только одна команда

«Райо Вальекано» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Райо Вальекано» не проиграет с коэффициентом 1.63 в БК Лига Ставок.