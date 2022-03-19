«Кадис» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2022)

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вчера, 11:18

Ставки букмекеров

В данном противостоянии эксперты больше ценят гостей. Ставки на победу «Вильярреала» букмекерская контора Фонбет предлагает разместить по коэффициенту 1.83. Шансы «Кадиса» набрать три очка оцениваются в 4.40, а на ничью можно поставить по котировке 3.50.

Также аналитики отдают предпочтение низкой результативности в данной встрече. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.85, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Кадис» находится в зоне вылета, занимая третье снизу место в турнирной таблице. По ходу чемпионата клуб установил такие результаты: четыре победы, 12 ничьих и 12 поражений.

Стоит отметить, что в пяти минувших турах Ла Лиги «Кадис» допустил лишь одну осечку, проиграв на прошлой неделе «Атлетико» (1:2). Прежде клуб смог победить «Райо Вальекано» (2:0), а также разделить очки с «Гранадой» (0:0), «Хетафе» (1:1) и «Сельтой» (0:0).

«Вильярреал» подобрался к зоне еврокубков, поднявшись на седьмое место в общем зачете. Коллектив Унаи Эмери набрал 9 из 12 возможных очков за четыре прошлых тура, одержав победы над «Сельтой» (1:0), «Эспаньолом» (5:1) и «Гранадой» (4:1), а поражение в отчетный период было зафиксировано от «Осасуны» (0:1).

Вместе с тем «Вильярреал» стал участником четвертьфинала Лиги чемпионов. После домашние ничьи с «Ювентусом» (1:1) «желтая субмарина» разгромила оппонента в Турине со счетом 3:0.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) голов в 5 из прошлых 6 очных матчей

(2,5) голов в 5 из прошлых 6 очных матчей «Вильярреал» не проигрывал в 8 предыдущих поединках с «Кадисом»

«Вильярреал» забивал минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей с «Кадисом»

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