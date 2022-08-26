«Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз на матч испанской Примеры (27.08.2022)

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сегодня, 18:41

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.06, ничья в игре продается за 3.20, а победа «Мальорка» за 4.20 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают много голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.61, а ТБ (2.5) по 2.40.

Форма команд

«Райо Вальекано» очень неплохо начал сезон. В первом туре добыта ничья с одним из грандов «Барселона», а в крайнем противостоянии уверенно, на выезде обыгран «Эспаньол» (0:2).

«Мальорка» к третьему туру набрала всего одно очко. В крайнем поединке позитивный результат в домашних стенах отдан «Бетис» (1:2).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Райо Вальекано» завершились с более 1.5 голов

В шести из 10 последних выездных матчах «Мальорка» не было голов или забила только одна команда

«Райо Вальекано» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1) «Райо Вальекано» с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.