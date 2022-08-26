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«Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз на матч испанской Примеры (27.08.2022)

сегодня, 18:41
Райо Вальекано - Мальорка

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.06, ничья в игре продается за 3.20, а победа «Мальорка» за 4.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.143.274.02
Лига Ставок 2.08 3.25 4.00
Мелбет 2.09 3.32 4.20
1XBET 2.09 3.32 4.20

Эксперты не ожидают много голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.61, а ТБ (2.5) по 2.40.

Форма команд

«Райо Вальекано» очень неплохо начал сезон. В первом туре добыта ничья с одним из грандов «Барселона», а в крайнем противостоянии уверенно, на выезде обыгран «Эспаньол» (0:2).

«Мальорка» к третьему туру набрала всего одно очко. В крайнем поединке позитивный результат в домашних стенах отдан «Бетис» (1:2).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Райо Вальекано» завершились с более 1.5 голов
  • В шести из 10 последних выездных матчах «Мальорка» не было голов или забила только одна команда
  • «Райо Вальекано» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1) «Райо Вальекано» с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.77 1.65 2.37 1.31 3.66
Лига Ставок 2.08 1.73 1.59 2.32
Мелбет 1.66 2.43
1XBET 1.66 2.43
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сегодня в 20:37
Победу одержит «Райо Вальекано»
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