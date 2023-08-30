«Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.09.2023)

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сегодня, 00:44

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «бело-голубых» из Сан-Себастьяна. На выигрыш команды «Реал Сосьедад» можно сделать ставку по коэффициенту 1.46. В букмекерской конторе Лига Ставок на гостей предлагается коэффициент 7.00. Выбрать в линии ничью предлагают по 4.70.

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 2.05, а на тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 1.80. Коэффициент 1.81 предлагается на следующий исход: обе забьют – нет.

Форма команд

«Королевский» в новом сезоне после первых трёх туров ни разу не порадовал победами своих болельщиков, но и не огорчил их поражениями. Все три матча «Реал Сосьедад» сыграл вничью. Сначала в матче 1-го тура «бело-голубые» раскатали ничью с «жирондинцами» в домашней игре (1:1). С таким же счётом миром разошлись «Реал Сосьедад» и «Сельта» в игре следующего тура. Вничью без голов прошла выездная игра с командой «Лас-Пальмас» (0:0).

Заняв первое место в Сегунде, «Гранада» заслужила право играть в высшем футбольном дивизионе чемпионата Испании. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. Со счётом 1:3 «Грана» проиграла на выезде мадридскому «Атлетико» в матче 1-го тура Примеры. «Насриды» уступили дома в сухую «пчёлам» в игре следующего тура. Дважды «Райо Вальекано» поразило ворота «Гранады». На прошлых выходных со счётом 3:2 «Грана» выиграла на своём поле у «Мальорки».

Информация для ставок

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Только в одном матче одержали победу «бело-голубые» из пяти крайних встреч

В двух футбольных поединках из пяти последних «Грана» обыграла своих оппонентов.

Прогноз

Слишком долго «Королевский» не выигрывает. В предстоящей встрече «бело-голубые» должны одержать свою первую победу в сезоне. Сделать ставку на победу команды «Реал Сосьедад» можно по коэффициенту 1.46 в букмекерской конторе Лига Ставок.