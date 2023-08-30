Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Примера 2023/2024

«Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.09.2023)

сегодня, 00:44
«Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.09.2023)

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «бело-голубых» из Сан-Себастьяна. На выигрыш команды «Реал Сосьедад» можно сделать ставку по коэффициенту 1.46. В букмекерской конторе Лига Ставок на гостей предлагается коэффициент 7.00. Выбрать в линии ничью предлагают по 4.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.484.627.26
Лига Ставок 1.48 4.70 7.20
Pari 1.45 4.50 7.10

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 2.05, а на тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 1.80. Коэффициент 1.81 предлагается на следующий исход: обе забьют – нет.

Форма команд

«Королевский» в новом сезоне после первых трёх туров ни разу не порадовал победами своих болельщиков, но и не огорчил их поражениями. Все три матча «Реал Сосьедад» сыграл вничью. Сначала в матче 1-го тура «бело-голубые» раскатали ничью с «жирондинцами» в домашней игре (1:1). С таким же счётом миром разошлись «Реал Сосьедад» и «Сельта» в игре следующего тура. Вничью без голов прошла выездная игра с командой «Лас-Пальмас» (0:0).

Заняв первое место в Сегунде, «Гранада» заслужила право играть в высшем футбольном дивизионе чемпионата Испании. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. Со счётом 1:3 «Грана» проиграла на выезде мадридскому «Атлетико» в матче 1-го тура Примеры. «Насриды» уступили дома в сухую «пчёлам» в игре следующего тура. Дважды «Райо Вальекано» поразило ворота «Гранады». На прошлых выходных со счётом 3:2 «Грана» выиграла на своём поле у «Мальорки».

Информация для ставок

  • Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Только в одном матче одержали победу «бело-голубые» из пяти крайних встреч
  • В двух футбольных поединках из пяти последних «Грана» обыграла своих оппонентов.

Прогноз

Слишком долго «Королевский» не выигрывает. В предстоящей встрече «бело-голубые» должны одержать свою первую победу в сезоне. Сделать ставку на победу команды «Реал Сосьедад» можно по коэффициенту 1.46 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.43 2.02 1.88 1.57 2.51
Лига Ставок 2.05 1.80 1.60 2.36
Pari 1.97 1.83
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 