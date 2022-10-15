«Валенсия» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (15.10.2022)

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вчера, 11:27

Ставки букмекеров

«Валенсия», с большим преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.44, ничья в игре котируется по 4.70, а победа «Эльче» по 8.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что матч порадует фанатов результативным исходом и открытым футболом. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.80, а ТМ (2.5) за 2.08 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Валенсия» после сыгранных восьми туров занимает седьмое место в таблице, имея в активе 13 очков. В текущей кампании клуб добыл четыре победы, однажды сыграл вничью и трижды уступил. В последних пяти турах три матча выиграно, а по одному проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии, с минимальным разрывом, на выезде, обыграна «Осасуна» (2:1).

«Эльче» к девятому туру подходит в статусе главного аутсайдера турнира. Клуб располагается на последней строчке, с набранными двумя очками. Команда в шести поединках уступила и расписала две «мировые». В прошедших пяти турах четыре матча проиграно, а в крайнем противостоянии с «Мальоркой» победителя не выявлено (1:1). Результаты «Эльче» катастрофически плохие. Футболистам, тренерскому штабу и руководству стоит пересмотреть свой подход, иначе такая игра может привести к понижению в классе на следующий сезон.

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Валенсии» завершились с более 1.5 голами

В восьми из 10 последних выездных матчах «Эльче» не было голов или забила только одна команда

«Валенсия» выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Валенсии» с коэффициентом 1.71 в БК Лига Ставок.