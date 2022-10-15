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«Валенсия» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (15.10.2022)

вчера, 11:27
Валенсия - Эльче

Ставки букмекеров

«Валенсия», с большим преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.44, ничья в игре котируется по 4.70, а победа «Эльче» по 8.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.454.787.85
Лига Ставок 1.42 4.70 7.00
Мелбет 1.45 4.94 7.28
1XBET 1.45 4.94 7.28

Аналитики предполагают, что матч порадует фанатов результативным исходом и открытым футболом. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.80, а ТМ (2.5) за 2.08 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Валенсия» после сыгранных восьми туров занимает седьмое место в таблице, имея в активе 13 очков. В текущей кампании клуб добыл четыре победы, однажды сыграл вничью и трижды уступил. В последних пяти турах три матча выиграно, а по одному проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии, с минимальным разрывом, на выезде, обыграна «Осасуна» (2:1).

«Эльче» к девятому туру подходит в статусе главного аутсайдера турнира. Клуб располагается на последней строчке, с набранными двумя очками. Команда в шести поединках уступила и расписала две «мировые». В прошедших пяти турах четыре матча проиграно, а в крайнем противостоянии с «Мальоркой» победителя не выявлено (1:1). Результаты «Эльче» катастрофически плохие. Футболистам, тренерскому штабу и руководству стоит пересмотреть свой подход, иначе такая игра может привести к понижению в классе на следующий сезон.

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Валенсии» завершились с более 1.5 голами
  • В восьми из 10 последних выездных матчах «Эльче» не было голов или забила только одна команда
  • «Валенсия» выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Валенсии» с коэффициентом 1.71 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.14 1.40 2.08 1.82 1.62 2.43
Лига Ставок 2.06 1.71 1.63 2.19
Мелбет 2.23 1.73
1XBET 2.10 1.82
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