«Бургос» — «Уэска». Прогноз на матч испанской Сегунды (18.12.2022)

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вчера, 08:23

Ставки букмекеров

Линия, предложенная букмекерской конторой Лига Ставок, не определяет фаворита в этом матче. Поставить на победу «Бургос» можно по коэффициенту 2.40. Ничейные пари принимаются по цене 2.80, а победа «Уэски» играется по котировке 3.45.

При этом аналитики убеждены, что «Бургос» и «Уэска» не превысят отметку в два забитых мяча. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.37, ТБ (2,5) – 3.00.

Форма команд

«Бургос» неплохо выступает в текущем сезоне. Набрав 34 очка, клуб обосновался в зоне плей-офф на четвертом месте. При этом футболисты «Бургоса» провалились в последних турах, выпав из лидирующей группы. После домашнего поражения от «Эйбара» (1:2) команда проиграла в гостях «Гранада» с минимальным счетом (0:1). Что касается домашних успехов «Бургос», то они следующие: пять побед, три ничейных встречи и два поражения.

«Уэска» такими успехами в Сегунде похвастаться не может. К 21-у туру чемпионата клуб подходит на 13-м месте рейтинга, а дистанция от зоны плей-офф составляет пять очков. В трех последних поединках лиги футболисты «Уэска» дважды уступали своим оппонентам – в гостях «Сарагосе» (0:3) и «Эйбару» (1:2). Между этими играми команда зафиксировала седьмую победу, одолев на своем поле ФК «Андорру».

Информация для ставок

В 3 из 4 очных встреч команд прошла ставка на ТМ(2,5) гола

«Бургос» не выигрывал в 3 прошлых домашних матчах лиги

«Уэска» не смогла забить по итогам 3 из прошлых 4 гостевых матчей

Прогноз

По нашему мнению, «Бургос» и «Уэска» проведут низовой матч – обе команды слабо выглядели в атаке по итогам последних поединков. Предлагаем поставить на ТМ(2) гола по коэффициенту 1.610 в БК Лига Ставок.