«Мирандес» — «Понферрадина». Прогноз на матч испанской Сегунды (17.12.2022)

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вчера, 10:11

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Мирандес» букмекеры предлагают по коэффициенту 2.03, что делает хозяев фаворитом этого противостояния. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.20, а победа «Понферрадины» идет по цене 3.65.

Если анализировать линию голов от БК Лига Ставок, то здесь минимальное преимущество на стороне низкой результативности в данном противостоянии. Вариант ставки ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Мирандес» поправил турнирное положение, поднявшись в рейтинге на 17-е место. Команда смогла покинуть зону вылета, набрав семь очков в трех предыдущих турах. В этой серии матчей футболисты «Мирандес» обыграли «Альбасете» (4:2) и «Расинг» (2:1), а также сыграли вничью с «Леганес» (2:2).

Выделим, что в десяти домашних матчах Сегунды «Мирандес» допустил только два поражения, одержав четыре победы и четыре раза сыграв вничью.

«Понферрадина» занимает 18-е место рейтинга Сегунды, опережая зону прямого вылета на три очка. После поражения от «Бургос» (1:2), которое стало для клуба девятым в текущем сезоне, команда заработала четыре очка в противостояниях с «Леванте» (0:0) и «Луго» (1:0).

Отметим, что в 10 гостевых поединках чемпионата футболисты «Понферрадины» зафиксировали пять поражений, при двух победах и трех ничейных матчах.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных матчей

«Мирандес» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 матчей

Обмен голами фиксировался в 2 из последних 4 гостевых матчей «Понферрадины»

Прогноз

«Мирандес» и «Понферрадина» являются прямыми конкурентами в турнирной таблице, располагая достаточной мотивацией победить в предстоящей игре. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок.