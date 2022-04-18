«Интер» – «Милан». Прогноз на матч кубка Италии (19.04.2022)

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вчера, 22:25

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, небольшим фавором в этой встрече являются номинальные хозяева. Поставить на победу «Интера» можно по коэффициенту 2 в БК Фонбет. В случае победы «Милана» зайдет коэффициент 3.76. Ничья залетит с коэффициентом 3.54.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.97. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Интер» в последнем туре чемпионата Италии побывал в гостях у «Специи» и уверенно обыграл ее со счетом (3:1). Чуть ранее команда принимала на своем поле «Верону» и также завоевала три очка – победа (2:0). «Нерадзурри» продолжают бороться за чемпионство и после 32 игр отстает от «Милана» всего на два очка, имея игру в запасе. В финал кубка коллектив пробился благодаря победе над «Ромой» (2:0).

«Милан» продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице благодаря очкам, набранным в последних турах. Клуб побывал в гостях у «Торино», где в итоге расписал нулевую ничью, а также спокойно разобрался с «Дженоа» (2:0). В четверть финале «россонери» сломили сопротивление «Лацио» разгромом (4:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Интера» насчитывает девять поединков

У «Милана» четыре победы и две ничьих в последних шести играх

Две из трех минувших очных встречи завершились вничью

Восемь последних матчей «Милана» и пять из шести «Интера» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за выход в финал. Скорее всего, ставка будет сделана на оборонительные действия и много голов мы не увидим, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.