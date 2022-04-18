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«Интер» – «Милан». Прогноз на матч кубка Италии (19.04.2022)

вчера, 22:25
Интер

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, небольшим фавором в этой встрече являются номинальные хозяева. Поставить на победу «Интера» можно по коэффициенту 2 в БК Фонбет. В случае победы «Милана» зайдет коэффициент 3.76. Ничья залетит с коэффициентом 3.54.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.483.92
Фонбет 2.20 3.25 3.50
Мелбет 2.14 3.44 3.86

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.97. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Интер» в последнем туре чемпионата Италии побывал в гостях у «Специи» и уверенно обыграл ее со счетом (3:1). Чуть ранее команда принимала на своем поле «Верону» и также завоевала три очка – победа (2:0). «Нерадзурри» продолжают бороться за чемпионство и после 32 игр отстает от «Милана» всего на два очка, имея игру в запасе. В финал кубка коллектив пробился благодаря победе над «Ромой» (2:0).

«Милан» продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице благодаря очкам, набранным в последних турах. Клуб побывал в гостях у «Торино», где в итоге расписал нулевую ничью, а также спокойно разобрался с «Дженоа» (2:0). В четверть финале «россонери» сломили сопротивление «Лацио» разгромом (4:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Интера» насчитывает девять поединков
  • У «Милана» четыре победы и две ничьих в последних шести играх
  • Две из трех минувших очных встречи завершились вничью
  • Восемь последних матчей «Милана» и пять из шести «Интера» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за выход в финал. Скорее всего, ставка будет сделана на оборонительные действия и много голов мы не увидим, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.56 1.80 2.07
Фонбет 1.77 2.07
Мелбет 1.83 2.14
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:55
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5.
b9vggda3gy8x
b9vggda3gy8x
вчера в 22:43
Футбольный клуб «Интер» одержит победу.
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