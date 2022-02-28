«Милан» – «Интер». Прогноз на матч кубка Италии (01.03.2022)

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сегодня, 11:19

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 3.1 на победу «Милана», остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5, а победа «Интера» оценивается по коэффициенту 2.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.82. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.97. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Милан» последние два поединка провел против команд из нижней части турнирной таблицы. Сначала побывал в гостя у «Салернитаны» и расписал голевую ничью (2:2), а затем дома был зафиксирован счет (1:1) в игре с «Удинезе». В минувшем раунде кубка без проблем был пройден «Лацио» (4:0).

«Интер» также не смог победить в минувших двух встречах. Прежде чем сыграть с откровенным аутсайдером «Дженоа» (0:0) команда дома приняла «Сассуоло» и проиграла ему со счетом (0:2). Ну а в рамках 1/4 финала Италии коллектив прошел «Рому» обыграв ее всухую (2:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает шесть игр (три ничьих и три победы)

«Интер» не может победить в четырех матчах кряду

Пять из шести минувших очных поединков закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Три из четырех последних домашних встречи «Милана» и гостевых игры «Интера» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Обе команды продолжают бороться за поставленные на сезон цели и желают выйти в финал, порадовав своих болельщиков победой в принципиальнейшем сражении. Верим, что здесь будет футбол хорошего качества, и мы обязательно увидим обмен голами. Загрузить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.72.