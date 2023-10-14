Италия – Мальта. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (14.10.2023)

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вчера, 16:03

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.03 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 22, а победа Мальты принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 70.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.7. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 2.17. Ставка на «обе забьют» составляет 4.7.

Форма команд

Сборная Италии несмотря на осечки в этой квалификации, остается одним из главных кандидатов на второе место, которое дает путевку на Евро 2024 и имеет в активе семь набранных баллов. Тем не менее, коллективу нельзя расслабляться, а в предстоящей встрече необходимо одержать уверенную победу над аутсайдером. В прошлом туре отбора Италия обыграла на своем поле Украину (2:1), а ранее поделила очки с Северной Македонией (1:1).

Сборная Мальты забила всего один гол в этой квалификации и не набирала очков. Существует большая вероятность, что команде так и не удастся набрать баллы в этой группе, но игра со сборной Италии уже запомнится всем футболистам и болельщикам, которые будут задействованы этом поединке. Два последних матча Мальты завершились поражением от Северной Македонии (0:2) и победой над Гибралтаром в товарищеской встрече (1:0).

Информация для ставок

Мальта проиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Италии выиграла лишь шесть поединков из десяти последних

Мальта проиграла все десять последних матчей с Италией

Прогноз

Матч вряд ли станет результативным, ведь Италия не будет тратить много сил на более слабого соперника и побережет своих лидеров. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.