«Аталанта» — «Наполи». Прогноз на матч итальянкой Серии А (03.04.2022)

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вчера, 17:28

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.41 на победу «Аталанты», остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.38, а победа «Наполи» оценивается по коэффициенту 3.05.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.86. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.93. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Аталанта» продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон, но на данный момент времени занимает лишь шестое место и на восемь очков отстает от туринского «Ювентуса». В последних двух турах команда завоевала четыре очка благодаря победе над «Болоньей» (1:0) и нулевой ничьей с «Дженоа».

«Наполи» борется за чемпионство и после 30 туров отставание от лидирующего «Милана» составляет три очка. В минувших встречах коллектив победил на выезде «Верону», а также на своем поле «Удинезе» с одинаковым счетом (2:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)

Беспроигрышная выездная серия «Наполи» составляет девять матчей

Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних игр с участием «Аталанты» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды продолжают бороться за поставленные на сезон цели и не желают терять очки в принципиальнейшем сражении. Верим, что здесь будет футбол хорошего качества, и мы обязательно увидим обмен голами. Загрузить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.