«Монца» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.10.2022)

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вчера, 12:10

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, но все же минимальное предпочтение было отдано хозяевам. Победу «Монцы» можно взять по коэффициенту 1.9 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Специи» любой игрок может по коэффициенту 4.2. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.65.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.97. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 1.85. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно также по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Монца» пришла в себя после неудачного старта в элите и в последних турах набрала семь очков благодаря победам над «Ювентусом» и «Сампдорией» (1:0) и (3:0), а также ничьей с «Лечче» (1:1). После восьми матчей клуб занимает 16 место в таблице и на два очка опережает зону вылета.

«Специа» располагается четырьмя строчками выше, но имеет всего на один балл больше. Команда в минувшем туре разгромно проиграла в Риме «Лацио» (0:4), но чуть ранее смогла на своем поле обыграть «Сампдорию» со счетом (2:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Монцы» насчитывает три поединка (две победы и ничья)

У «Специи» лишь одна победа в последних семи матчах

Четыре из пяти последних встреч «Монцы» завершились результатом «обе забьют – нет»

Пять из семи последних игр «Специи» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ждет игра двух неуступчивых коллективов, которые желают порадовать болельщиков хорошим результатом и добыть победу в чемпионате. Верим в большое количество забитых мячей и предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.