«Наполи» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.01.2022)

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вчера, 23:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без проблем определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу хозяев с форой (-2) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет. Сенсационная победа «Салернитаны» оценивается по коэффициенту 18, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 18.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.6. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.35. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 2.2.

Форма команд

«Наполи» принимал участие в 1/8 финала кубка Италии и на своем поле в драматическом поединке уступил «Фиорентине» (2:5). После этого команда отправилась в гости к «Болонье» и уже в рамках чемпионата нанесла сопернику поражение (2:0). После 22 туров неаполитанский клуб занимает третье место с отставанием от лидера в четыре очка.

«Салернитана» безнадежно замыкает турнирную таблицу, имея в копилке всего 10 баллов. Команда выигрывает крайне редко и как раз в предпоследнем туре смогла сломить сопротивление «Вероны», обыграв ее на выезде со счетом (2:1). В последнем туре на воем поле коллектив принимал гостей из Рима и уступил «Лацио» с разгромным счетом (0:3).

Информация для ставок

«Наполи» проиграл дома четыре из шести последних матчей (с учетом дополнительного времени)

У «Салернитаны» семь поражений в последних восьми играх

Минувшая очная встреча завершилась поражением «Салернитаны» (0:1)

Шесть из семи последних поединков с участием «Наполи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием хозяев поля. Скорее всего, «Наполи» победит без проблем, поставить на успех неаполитанцев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.