«Наполи» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.11.2022)

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вчера, 13:04

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютное преимущество, кончено, имеют неаполитанцы. Поставить на победу «Наполи» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 6.25. Ничью предлагают по коэффициенту 4.75.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Наполи» после победы над «Атланатой» и «Эмполи» (2:1) и (2:0) увеличил отрыв от конкурентов в общем зачете уже на восемь очков. Коллектив набрал 38 баллов и не намерен сбавлять оборотов, желая уйти на паузу связанную с матчами сборных в максимально комфортном положении.

«Удинезе» все никак не может победить и вчера в сложнейшем гостевом поединке со «Специей» завоевал лишь балл, ничья (1:1). Команда опускается все ниже и на данный момент находится на восьмом месте в таблице, хотя еще совсем недавно шла среди лидеров.

Информация для ставок

Победная домашняя серия «Наполи» насчитывает восемь игр

Безвыигрышная серия «Удинезе» насчитывает семь встреч (пять ничьих и два поражения)

Пять минувших очных поединков закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних матчей «Наполи» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками у обеих ворот. Коллективы сосредоточатся на наступательных действиях, поэтому ожидаем здесь обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.7.