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«Наполи» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.11.2022)

вчера, 13:04
Удинезе

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютное преимущество, кончено, имеют неаполитанцы. Поставить на победу «Наполи» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 6.25. Ничью предлагают по коэффициенту 4.75.

Италия. Серия А 2022/2023
Наполи
Удинезе
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
12 ноября 2022, 17:00
суббота
НичьяНичьяНичьяПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.464.746.41
Лига Ставок 1.53 4.70 5.80
Мелбет 1.52 4.84 6.60
1XBET 1.52 4.84 6.60

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Наполи» после победы над «Атланатой» и «Эмполи» (2:1) и (2:0) увеличил отрыв от конкурентов в общем зачете уже на восемь очков. Коллектив набрал 38 баллов и не намерен сбавлять оборотов, желая уйти на паузу связанную с матчами сборных в максимально комфортном положении.

«Удинезе» все никак не может победить и вчера в сложнейшем гостевом поединке со «Специей» завоевал лишь балл, ничья (1:1). Команда опускается все ниже и на данный момент находится на восьмом месте в таблице, хотя еще совсем недавно шла среди лидеров.

Информация для ставок

  • Победная домашняя серия «Наполи» насчитывает восемь игр
  • Безвыигрышная серия «Удинезе» насчитывает семь встреч (пять ничьих и два поражения)
  • Пять минувших очных поединков закончились пробитием ТБ 2.5
  • Пять из шести последних матчей «Наполи» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками у обеих ворот. Коллективы сосредоточатся на наступательных действиях, поэтому ожидаем здесь обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.10 1.24 2.51 1.54 1.96 1.88
Лига Ставок 2.39 1.56 1.89 1.88
Мелбет 2.46 1.64
1XBET 2.46 1.64
Все комментарии
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 23:33
А где ставки то, Толь?
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
Наполи выиграет этот матч
Гость
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