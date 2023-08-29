«Рома» — «Милан». Прогноз на матч чемпионата Италии (1.09.2023)

1693332653

сегодня, 21:10

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче выделяют «Рому» и букмекерская контора Лига Ставок на победу «жёлто-красных» предоставляет возможность сделать ставку по коэффициенту 2.70. Успех «Милана» оценивается по коэффициенту 2.80. На ничейный исход можно поставить по коэффициенту 3.20.

Букмекеры не особо верят в верховой матч, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 2.26. На низовой матч можно сделать ставку по коэффициенту 1.63 на ТМ 2.5. Коэффициент 1.87 предоставляется на исход: обе забьют – нет.

Форма команд

«Волшебная» по итогам прошлого сезона Серии A заняла шестое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ромы» за последнее время. Со счётом 2:1 в рамках товарищеской встречи «жёлто-красные» обыграли албанскую команду «Партизани». 20 августа в игре 1-го тура нового сезона чемпионата Италии «Волшебная» раскатала дома ничью с «Салернитаной» (2:2). На прошлых выходных «Верона» принимала дома «Волчицу» из Рима. Со счётом 1:2 гости уступили «мастифам».

Четыре матча к ряду «Милан» обыгрывает своих соперников. В сезоне 2022/2023 Серии A «дьяволы» заняли четвёртое место. Со счётом 4:2 в товарищеской встрече «красно-чёрные» взяли верх над командой «Новара». В матче 1-го тура нового сезона чемпионата Италии со счётом 2:0 «Милан» обыграл в гостях «Болонью». На прошлых выходных в домашнем матче с разгромным счётом «дьяволы» выиграли у «быков» из Турина (4:1). Забив дважды с пенальти, дублем отличился французский нападающий Оливье Жиру.

Информация для ставок

Шесть очных встреч к ряду завершились исходом: обе забьют – да

Две победы одержали «жёлто-красные» в пяти последних матчах

Только в одной игре уступили «дьяволы» из пяти крайних.

Прогноз

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97 на следующий исход: обе забьют – да. При прогнозировании исхода будущей игры доверимся статистике очных встреч команд. Ни один из клубов в предстоящем матче не уйдёт с поля без забитых голов.