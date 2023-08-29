Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2023/2024

«Рома» — «Милан». Прогноз на матч чемпионата Италии (1.09.2023)

сегодня, 21:10
«Рома» — «Милан». Прогноз на матч чемпионата Италии (1.09.2023)

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче выделяют «Рому» и букмекерская контора Лига Ставок на победу «жёлто-красных» предоставляет возможность сделать ставку по коэффициенту 2.70. Успех «Милана» оценивается по коэффициенту 2.80. На ничейный исход можно поставить по коэффициенту 3.20.

Италия. Серия А 2023/2024
Рома
Милан
ПроигрышНичья
- : -
01 сентября 2023, 21:45
пятница
ВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.753.272.79
Лига Ставок 2.75 3.25 2.80
Pari 2.70 3.20 2.75

Букмекеры не особо верят в верховой матч, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 2.26. На низовой матч можно сделать ставку по коэффициенту 1.63 на ТМ 2.5. Коэффициент 1.87 предоставляется на исход: обе забьют – нет.

Форма команд

«Волшебная» по итогам прошлого сезона Серии A заняла шестое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ромы» за последнее время. Со счётом 2:1 в рамках товарищеской встречи «жёлто-красные» обыграли албанскую команду «Партизани». 20 августа в игре 1-го тура нового сезона чемпионата Италии «Волшебная» раскатала дома ничью с «Салернитаной» (2:2). На прошлых выходных «Верона» принимала дома «Волчицу» из Рима. Со счётом 1:2 гости уступили «мастифам».

Четыре матча к ряду «Милан» обыгрывает своих соперников. В сезоне 2022/2023 Серии A «дьяволы» заняли четвёртое место. Со счётом 4:2 в товарищеской встрече «красно-чёрные» взяли верх над командой «Новара». В матче 1-го тура нового сезона чемпионата Италии со счётом 2:0 «Милан» обыграл в гостях «Болонью». На прошлых выходных в домашнем матче с разгромным счётом «дьяволы» выиграли у «быков» из Турина (4:1). Забив дважды с пенальти, дублем отличился французский нападающий Оливье Жиру.

Информация для ставок

  • Шесть очных встреч к ряду завершились исходом: обе забьют – да
  • Две победы одержали «жёлто-красные» в пяти последних матчах
  • Только в одной игре уступили «дьяволы» из пяти крайних.

Прогноз

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97 на следующий исход: обе забьют – да. При прогнозировании исхода будущей игры доверимся статистике очных встреч команд. Ни один из клубов в предстоящем матче не уйдёт с поля без забитых голов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.70 1.66 2.32 1.32 3.55
Лига Ставок 2.19 1.70 1.64 2.29
Pari 1.65 2.25
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:31
Это тот матч в котором возможно всё - предположу ничью. Х.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 