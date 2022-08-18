«Сампдория» — «Ювенутс». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.08.2022)

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сегодня, 11:44

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает интересный коэффициент 5.65 на победу «Сампдории», остановить свой выбор на победе «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.6, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.08.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.97. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сампдория» неплохо начала сезон, переиграв на стадии 1/32 финала кубка Италии «Реджину» на своем поле с минимальным счетом (1:0). Далее последовала игра с грозной «Аталантой», но продемонстрировав неплохой футбол, команде не удалось положить баллы в копилку, поражение (0:2).

«Ювентус» на данной стадии кубка участия не принимал, поэтому готовился лишь к старту национального чемпионата. Туринский клуб в первом туре принимал дома «Сассуоло» и разгромил его с сухим счетом (3:0). Эта победа позволила с самого начала занять лидирующую позицию в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Сампдория» уступила лишь раз в последних пяти играх

У «Ювентуса» одна победа в последних пяти матчах

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Пять последних поединков с участием «Сампдории» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Ювентус» с первых минут возьмет игру под свой контроль и создаст необходимое количество моментов для забитых мячей. Конечно, хозяева окажут сопротивление, но его вряд ли хватит для того, чтобы отобрать очки у гранда. Сделать ставку на успех «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.