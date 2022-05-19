«Специа» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.05.2022)

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19 мая 2022, 12:56

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.75, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.56.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.5. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.7. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Специа» сохранила прописку в элитном дивизионе и спокойно доигрывает чемпионат. В данный момент времени коллектив находится на 16 месте и имеет в активе 36 очков. В последнем туре клуб порадовал своих болельщиков, в голевой перестрелке обыграв на выезде «Удинезе» со счетом (3:2).

«Наполи» финиширует в этом сезоне на третьем месте и уже празднует завоевание бронзовых медалей. Неаполитанцы набрали неплохой ход к финишу турнира и в последних играх оформили три победы над «Дженоа», «Торино» и «Сассуоло» (3:0), (1:0) и (6:1) соответственно.

Информация для ставок

«Специа» смогла победить лишь в одной из последних пяти игр

Победная серия «Наполи» насчитывает три встречи

Пять из шести минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Пять последних матчей с участием «Специи» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.