Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2021/2022

«Специа» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.05.2022)

19 мая 2022, 12:56
Наполи

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.75, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.56.

Италия. Серия А 2021/2022
Специа
Наполи
ВыигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
0 : 3
завершен
22 мая 2022, 13:30
воскресенье
Трансляция
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 4.98 4.11 1.70
1XBET 4.64 4.42 1.74
BetBoom 4.60 4.06 1.69

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.5. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.7. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Специа» сохранила прописку в элитном дивизионе и спокойно доигрывает чемпионат. В данный момент времени коллектив находится на 16 месте и имеет в активе 36 очков. В последнем туре клуб порадовал своих болельщиков, в голевой перестрелке обыграв на выезде «Удинезе» со счетом (3:2).

«Наполи» финиширует в этом сезоне на третьем месте и уже празднует завоевание бронзовых медалей. Неаполитанцы набрали неплохой ход к финишу турнира и в последних играх оформили три победы над «Дженоа», «Торино» и «Сассуоло» (3:0), (1:0) и (6:1) соответственно.

Информация для ставок

  • «Специа» смогла победить лишь в одной из последних пяти игр
  • Победная серия «Наполи» насчитывает три встречи
  • Пять из шести минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»
  • Пять последних матчей с участием «Специи» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 мая в 17:53
Победа команды "Наполи" и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo2
shlomo2
19 мая в 13:23
Гости фавориты
Carl Lewis
Carl Lewis
19 мая в 12:56
Наполи победит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 