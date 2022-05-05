«Торино» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (07.05.2022)

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вчера, 12:33

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом данного поединка букмекеры видят «Наполи». Поставить на победу клуба из Неаполя можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 3.73, ну а поверить в неожиданную победу «Торино» можно по коэффициенту 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.77. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 2.02. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Торино» удивляет своей беспроигрышной серией, в последний раз команда проигрывала аж в середине марта. За это время удалось 12 очков, и закрепиться в самом центре турнирной таблицы на 10 мест. В последних турах от туринцев пострадал «Эмполи» (2:1), а также была заключена фантастическая мировая с «Аталантой» (4:4).

«Наполи» обеспечил себе участием в групповом этапе Лиги чемпионов на будущий сезон, но выбыл из борьбы за золотые медали. Имея три тура до конца чемпионата, клубу необходимо отыграть семь очков, что является практически непосильной задачей. В минувшем туре неаполитанцы безжалостно разгромили дома «Сассуоло» (6:1), а чуть ранее неожиданно проиграли «Эмполи» (2:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Торино» насчитывает пять встреч

«Наполи» выиграл в гостях три из четырех последних матчей

Семь последних игр «Наполи» и четыре «Торино» закончились результатом «обе забьют – нет»

Три минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5

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