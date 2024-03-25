«Кадис» — «Гранада». Прогноз на матч Ла Лиги (29.03.2024)

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сегодня, 11:27

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13. В случае победы «Гранады», зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Кадис» выиграл лишь один поединок из пяти последних в чемпионате и находится в зоне вылета, но еще имеет шансы сохранить свое место. Команда занимает 18 место в турнирной таблице и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Коллектив обязан побеждать в этой встрече «Гранаду», который исправить положение будет практически невозможно. Два последних матча «Кадиса» завершились поражением на выезде от «Реала» Сосьедад (0:2) и домашней победой с «Атлетико» (2:0).

«Гранада» находится в плачевной ситуации и с огромной вероятностью покинет Ла Лигу по окончанию сезона. Коллектив набрал лишь 14 очков и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. Чтобы остаться в элитном дивизионе клубу нужно отыграть 13 очков за девять матчей, что в такой ситуации выглядит маловероятным. В прошлом туре чемпионата Испании «Гранада» проиграла на выезде «Мальорке» (0:1), а ранее уступила на своем поле «Реалу» Сосьедад (2:3).

Информация для ставок

«Кадис» сыграл вничью шесть из десяти последних матчей на своем поле

«Гранада» не может выиграть уже девять поединков подряд в чемпионате

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из семи поединков команд за последнее время закончились ничьими

Прогноз

Команды часто играют вничью, но в этот раз хозяева будут более мотивированы и вполне способны ее одержать. Предлагаем сделать ставку на победу «Кадиса» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.