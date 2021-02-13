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«Кальяри» — «Аталанта»: прогноз на матч Серии А (14.02.2021)

сегодня, 15:32

В 22-м туре чемпионата Италии нас ждет довольно интересная вывеска. «Аталанта» приедет в гости к аутсайдеру турнирной таблицы «Кальяри».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.395.081.44
Fonbet 7.00 5.00 1.42
Мелбет 7.10 5.45 1.45
Лига ставок 6.60 5.20 1.42
Pin-up 7.20 4.90 1.43

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 1.45, победа «Кальяри» будет стоить 7.0. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.9.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей за 1.78 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 2.11).

Форма команд

«Аталанта» на данный момент выбыла из гонки за медали чемпионата. Клуб должен перестроиться и заново включиться в борьбу за самые высокие места и участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. В последних турах «Аталанта» проиграла дома «Лацио» (1:3), а немного позже сыграла вничью с «Торино» (3:3).

«Кальяри» продолжает серию без побед в чемпионате и занимает место в зоне вылета. На данный момент сложно найти объяснение такому плохому выступлению клуба, но при таких результатах «Кальяри» может лишиться прописки в главном чемпионате Италии. В прошлом туре «Кальяри» уступил «Лацио» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1).

Информация для ставок

• «Кальяри» не может выиграть уже 14 матчей в Серии А
• Последние три матча «Кальяри» закончились исходом ТМ 2.5
• «Аталанта» не проигрывает на выезде 11 матчей во всех турнирах
• Четыре из пяти последних встреч между командами выиграла «Аталанта»

Прогноз

«Кальяри» выглядит довольно безнадежно. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей с форой -1. Коэффициент на такой исход составляет 1.71.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.395.081.44
Fonbet 7.00 5.00 1.42
Мелбет 7.10 5.45 1.45
Лига ставок 6.60 5.20 1.42
Pin-up 7.20 4.90 1.43
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 16:04
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Кальяри»
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