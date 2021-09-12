«Кальяри» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (12.09.2021)

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12 сентября 2021, 00:04

В третьем туре итальянской Серии А «Кальяри» дома примет «Дженоа». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два середняка итальянского чемпионата, по котировкам букмекеров однозначного фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу «Кальяри» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.52. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.47. Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кальяри» на старте чемпионата еще не выигрывал, команда провела два поединка и смогла завоевать лишь один балл в игре со «Специей» в первом туре (2:2). Далее последовал матч с «Миланом» на выезде, которому коллектив без шансов проиграл со счетом 4:1, пропустив все голы в первом тайме.

«Дженоа» тоже провела два матча в Серии А, но раздобыть даже один пункт не удалось. Сначала команда на выезде уступила «Интеру» (0:4), а затем дома принимала «Наполи» и тоже проиграла (1:2). Во время игр национальных сборных клуб провел товарищескую игру, где в голевой перестрелке не смог одолеть «Аталанту» (2:3).

Информация для ставок

«Дженоа» проиграла четыре из пяти крайних поединков

«Кальяри» проиграл всего один раз в последних шести домашних матчах

Шесть из семи последних игр «Кальяри» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Последняя очная встреча завершилась победой «Дженоа» (1:0)

Прогноз

В данном поединке отсутствует явный фаворит, поэтому сложно сказать, на чьей стороне будет преимущество. Обе команды еще не побеждали в новом сезоне и горят желанием взять три очка. Но мы предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью. Коэффициент на данное событие составит 3.47.