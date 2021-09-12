ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Кальяри» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (12.09.2021)

12 сентября 2021, 00:04

В третьем туре итальянской Серии А «Кальяри» дома примет «Дженоа». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Кальяри
Дженоа
2 : 3
завершен
12 сентября 2021, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два середняка итальянского чемпионата, по котировкам букмекеров однозначного фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу «Кальяри» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.52. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.47. Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кальяри» на старте чемпионата еще не выигрывал, команда провела два поединка и смогла завоевать лишь один балл в игре со «Специей» в первом туре (2:2). Далее последовал матч с «Миланом» на выезде, которому коллектив без шансов проиграл со счетом 4:1, пропустив все голы в первом тайме.

«Дженоа» тоже провела два матча в Серии А, но раздобыть даже один пункт не удалось. Сначала команда на выезде уступила «Интеру» (0:4), а затем дома принимала «Наполи» и тоже проиграла (1:2). Во время игр национальных сборных клуб провел товарищескую игру, где в голевой перестрелке не смог одолеть «Аталанту» (2:3).

Информация для ставок

  • «Дженоа» проиграла четыре из пяти крайних поединков
  • «Кальяри» проиграл всего один раз в последних шести домашних матчах
  • Шесть из семи последних игр «Кальяри» завершились результатом ТБ 2.5
  • Последняя очная встреча завершилась победой «Дженоа» (1:0)

Прогноз

В данном поединке отсутствует явный фаворит, поэтому сложно сказать, на чьей стороне будет преимущество. Обе команды еще не побеждали в новом сезоне и горят желанием взять три очка. Но мы предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью. Коэффициент на данное событие составит 3.47.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 2.00 1.91 1.55 2.60
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 1.66 2.29
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии9
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
12 сентября в 00:08
хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100