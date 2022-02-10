«Карслруэ» — «Нюрнберг». Прогноз на матч второй Бундеслиги (12.02.2022)

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вчера, 12:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Карлсруэ». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Нюрнберг» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Нюрнберг» чередует победы с поражениями в чемпионате и не может обрести стабильность. Это привело к тому, что команда опустилась на седьмое место с 33 набранными очками. Тем не менее, отрыв от лидера составляет всего шесть баллов и вся борьба за первые три места еще впереди. В прошлом туре «Нюрнберг» был разгромлен на своем поле «Ингольштадтом» (0:5), а ранее обыграл на выезде «Фортуну» (1:0).

«Карлсруэ» уже не может выиграть несколько матчей в чемпионате и вряд ли сможет претендовать на повышение в Бундеслигу в этом сезоне. Коллектив расположился на 11 месте и набрал 26 очков, чего недостаточно для конкуренции с лидерами чемпионата. Коллектив имеет одинаковую статистику забитых и пропущенных мячей (34:34) и уже в этом туре может ее улучшить. В двух последних встречах «Карлсруэ» проиграл «Зандхаузену» (0:2) и «Вердеру» (1:2).

Информация для ставок

«Нюрнберг» выиграл шесть матчей из последних десяти, а «Карлсруэ» одержал четыре победы

Три из четырех выездных матчей «Нюрберга» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Карлсруэ» проиграл «Нюрнбергу» три последних матча на своем стадионе

Прогноз

«Карлсруэ» давно не может победить в чемпионате и статистика личных встреч также говорит против клуба. Рекомендуем сделать ставку на победу «Нюрнберга» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что гости смогут вырвать минимальную победу.