«Карслруэ» — «Нюрнберг». Прогноз на матч второй Бундеслиги (12.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Карлсруэ». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Нюрнберг» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
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завтра, 15:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Нюрнберг» чередует победы с поражениями в чемпионате и не может обрести стабильность. Это привело к тому, что команда опустилась на седьмое место с 33 набранными очками. Тем не менее, отрыв от лидера составляет всего шесть баллов и вся борьба за первые три места еще впереди. В прошлом туре «Нюрнберг» был разгромлен на своем поле «Ингольштадтом» (0:5), а ранее обыграл на выезде «Фортуну» (1:0).
«Карлсруэ» уже не может выиграть несколько матчей в чемпионате и вряд ли сможет претендовать на повышение в Бундеслигу в этом сезоне. Коллектив расположился на 11 месте и набрал 26 очков, чего недостаточно для конкуренции с лидерами чемпионата. Коллектив имеет одинаковую статистику забитых и пропущенных мячей (34:34) и уже в этом туре может ее улучшить. В двух последних встречах «Карлсруэ» проиграл «Зандхаузену» (0:2) и «Вердеру» (1:2).
Информация для ставок
- «Нюрнберг» выиграл шесть матчей из последних десяти, а «Карлсруэ» одержал четыре победы
- Три из четырех выездных матчей «Нюрберга» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Карлсруэ» проиграл «Нюрнбергу» три последних матча на своем стадионе
Прогноз
«Карлсруэ» давно не может победить в чемпионате и статистика личных встреч также говорит против клуба. Рекомендуем сделать ставку на победу «Нюрнберга» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что гости смогут вырвать минимальную победу.