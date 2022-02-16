«Картахена» — «Вальядолид». Прогноз на матч Сегунды (18.02.2022)

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вчера, 18:51

18 февраля 2022 года состоится матч «Картахена — Вальядолид». Этот матч пройдет в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Испании. Игра состоится на стадионе «Картахены». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Вальядолид». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.35. Победу хозяев поля оценили в 3.10, а дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.78.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Картахена» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 39 пунктов. У коллектива 12 побед, три ничьих и 12 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 36 мячей. В последних матчах «Картахена» выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные баллы — поражения от «Ибицы» со счетом 2:1, а также от «Лас-Пальмаса» 0:2 и победа над «Фуэнлабрадой» 3:0.

«Вальядолид» идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 49 баллов. У коллектива 14 побед, семь ничьих и шесть поражений. Клуб забил 38 голов и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Вальядолид» показывает не лучшим футбол, но все же очки набирает — ничьи с «Жироной» со счетом 2:2 и 0:0 с «Фуэнлабрадой» и победа над «Спортингом» из Хихона 1:0.

Информация для ставок

«Вальядолид» не проигрывает пять игр кряду

«Картахена» выиграла два матча из последних пяти

У «Вальядолида» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет ничья или победит «Картахена» по коэффициенту 1.62. Несмотря на плохие результаты в последних матчах, эта команда уже неоднократно доказывала, что способна удивлять своих соперников.