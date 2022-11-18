Катар — Эквадор. Прогноз на матч чемпионата мира (20.11.2022)

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сегодня, 10:08

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Эквадору, и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех хозяев турнира можно по коэффициенту 3.05. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 1.5 мячей по коэффициенту 1.53. На ТМ 1.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.55.

Форма команд

Вокруг сборной Катара уже ходят довольно много новостей, слухов и скандалов, ведь организаторы турнира поставили очень жесткие правила проведения турнира. Сама команда настраивается выступить как можно лучше на домашнем мундиале и постараться выйти из группы. В двух прошлых товарищеских матчах сборная Катара минимально обыграла Албанию (1:0) и одолела команду Панамы (2:1).

Сборная Эквадора всегда считалась крепкой командой с хорошими физическими данными, которую очень сложно перебегать. Для коллектива это очень сложная группа, в которой с самого начала необходимо взять хороший старт, даже несмотря на выездную игру с Катаром. В прошлом товарищеском поединке Эквадор сыграл вничью с Ираком (0:0), а ранее разошелся миром со сборной Японии (0:0).

Информация для ставок

Сборная Катара проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Эквадора завершились ничейным результатом

В прошлом товарищеском матче между сборными победу одержал Катар (4:3)

Прогноз

Для Катара это домашний турнир и команда постарается сыграть аккуратно, но результативно. Предполагаем, что команды смогут поразить ворота друг друга минимум по одному разу. Сделать выбор в пользу «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.