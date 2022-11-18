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Катар — Эквадор. Прогноз на матч чемпионата мира (20.11.2022)

сегодня, 10:08
Катар

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Эквадору, и предлагают коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех хозяев турнира можно по коэффициенту 3.05. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.

Чемпионат мира 2022
Катар
Эквадор
- : -
20 ноября 2022, 19:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.383.122.44
Лига Ставок 3.20 3.05 2.50
Мелбет 3.50 3.28 2.35
1XBET 3.38 3.18 2.46

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 1.5 мячей по коэффициенту 1.53. На ТМ 1.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.55.

Форма команд

Вокруг сборной Катара уже ходят довольно много новостей, слухов и скандалов, ведь организаторы турнира поставили очень жесткие правила проведения турнира. Сама команда настраивается выступить как можно лучше на домашнем мундиале и постараться выйти из группы. В двух прошлых товарищеских матчах сборная Катара минимально обыграла Албанию (1:0) и одолела команду Панамы (2:1).

Сборная Эквадора всегда считалась крепкой командой с хорошими физическими данными, которую очень сложно перебегать. Для коллектива это очень сложная группа, в которой с самого начала необходимо взять хороший старт, даже несмотря на выездную игру с Катаром. В прошлом товарищеском поединке Эквадор сыграл вничью с Ираком (0:0), а ранее разошелся миром со сборной Японии (0:0).

Информация для ставок

  • Сборная Катара проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей Эквадора завершились ничейным результатом
  • В прошлом товарищеском матче между сборными победу одержал Катар (4:3)

Прогноз

Для Катара это домашний турнир и команда постарается сыграть аккуратно, но результативно. Предполагаем, что команды смогут поразить ворота друг друга минимум по одному разу. Сделать выбор в пользу «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.95 1.93 1.54 2.59 1.25 4.24
Лига Ставок 1.90 1.88 1.50 2.55
Мелбет 1.59 2.58
1XBET 1.54 2.74
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