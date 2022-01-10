«Катар СК» — «Шамаль». Прогноз на матч Чемпионата Катара по футболу (12.01.2022)

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вчера, 16:53

12 января 2022 года состоится поединок — «Катар СК — Шамаль». Игра пройдет на стадионе «Сухейм Бин Хамад» в Дохе в рамках 14-го тура чемпионата Катара по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на победу «Катар СК» по коэффициенту 1.35. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа гостей в 9.50. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Катар СК» в нынешнем сезоне идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. У команды три победы, три ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 11 голов и пропустил 15 мячей. В последних встречах «Катар СК» проиграл «Аль-Ахли» 1:0, а также уступил «Аль-Хору» 2:1 и выиграл у «Аль-Раяна» 1:0.

«Шамаль» идет в нынешнем сезоне на девятой позиции, в активе клуба — 12 баллов. У команды три победы, три ничьих и семь поражений. Коллектив забил 18 мячей и пропустил 24 гола. В последних встречах «Шамаль» выиграл у «Аль-Сайлии» 0:2, а также уступил «Аль-Гарафе» 2:3 и приограл «Аль-Раяну» 1:2.

Информация для ставок

«Катар СК» проиграл три матча из последних пяти

«Шамаль» выиграл два матча из последних пяти

У «Катар СК» два забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.65. В Чемпионате Катара по футболу забивают очень много голов, этот матч не должен стать исключением. Фаворитами являются хозяева поля, которые смотрятся неплохо в последних матчах и наверняка заберут три балла и в этой игре. Сейчас команда из Катара очень хороша, гости могут сопротивляться, но победа за хозяевами.

