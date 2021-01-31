ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Кельн» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (31.01.2021)

вчера, 13:57

В 19-м туре чемпионата Германии в гости к «Кельну» приедет «Арминия». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.273.76
Fonbet Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 2.26 3.29 3.50
Лига ставок 2.32 3.10 3.40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам поля. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.3. Ничейный результат котируется за 3.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.23. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.91.

Форма команд

«Кельн» обитает внизу турнирной таблицы. Команда занимает 16 место. Результаты коллектива не радуют руководство и тренерский штаб. В позапрошлом туре была добыта редкая победа над разобранным «Шальке» (2:1), а несколькими днями позже команда крупно проиграла «Хоффенхайму» (0:3).

У «Арминии» из Билефильда дела обстоят похожим образом. Клуб опережает «Кельн» всего на 2 зачетных балла в таблице. Матч для обоих клубов будет «за 6 очков».

Информация для ставок

  • «Кельн» смог победить лишь в одном матче Бундеслиги из последних шести.
  • «Арминия» очень мало забивает на выезде. (3 гола в 6 матчах).
  • В единственном матче за последние пять лет между командами, победу одержал «Кельн» (5:1).
  • В последних восьми матчах с участием «Арминии», хотя бы одна команда не забивала в ворота соперника.

Прогноз

Встреча аутсайдеров всегда интересна и важна для болельщиков. Победитель пары сможет приобрести уверенность для будущих матчей, а проигравший еще более погрузиться в себя. Матч будет очень осторожным, поэтому предлагаем тотал меньше 2.5 мячей. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.7.

Ранее мы публиковали бесплатные прогнозы на матч «Вольфсбург» — «Фрайбург».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.273.76
Fonbet Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 2.26 3.29 3.50
Лига ставок 2.32 3.10 3.40
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
В принципе матч думаю будет ни о чем с малым количеством голов...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100