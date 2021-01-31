«Кельн» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (31.01.2021)

В 19-м туре чемпионата Германии в гости к «Кельну» приедет «Арминия». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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3 : 1
завершен
вчера, 17:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам поля. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.3. Ничейный результат котируется за 3.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 3.45.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.23. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.91.
Форма команд
«Кельн» обитает внизу турнирной таблицы. Команда занимает 16 место. Результаты коллектива не радуют руководство и тренерский штаб. В позапрошлом туре была добыта редкая победа над разобранным «Шальке» (2:1), а несколькими днями позже команда крупно проиграла «Хоффенхайму» (0:3).
У «Арминии» из Билефильда дела обстоят похожим образом. Клуб опережает «Кельн» всего на 2 зачетных балла в таблице. Матч для обоих клубов будет «за 6 очков».
Информация для ставок
- «Кельн» смог победить лишь в одном матче Бундеслиги из последних шести.
- «Арминия» очень мало забивает на выезде. (3 гола в 6 матчах).
- В единственном матче за последние пять лет между командами, победу одержал «Кельн» (5:1).
- В последних восьми матчах с участием «Арминии», хотя бы одна команда не забивала в ворота соперника.
Прогноз
Встреча аутсайдеров всегда интересна и важна для болельщиков. Победитель пары сможет приобрести уверенность для будущих матчей, а проигравший еще более погрузиться в себя. Матч будет очень осторожным, поэтому предлагаем тотал меньше 2.5 мячей. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.7.
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